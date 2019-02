Schrecksekunde für den FC Bayern beim 3:2-Sieg beim FC Augsburg: Kurz vor Schluss verletzte sich Matchwinner Kingsley Coman bei einem Zweikampf mit Kevin Danso erneut am linken Sprunggelenk.

Der Franzose, der die ersten beiden Bayern-Tore erzielte, wurde an der Seitenlinie behandelt und kehrte nicht mehr aufs Spielfeld zurück.

Ob sich der zuletzt wieder stark aufspielende Coman erneut eine schwerwiegende Verletzung zugezogen hat, steht noch nicht fest.

Coman erneut schwerer verletzt?

Gerade am linken Sprunggelenk hatten er sich in der Vergangenheit immer wieder schwerer verletzt, gleich in der ersten Partie der Saison riss Coman bei einem Foul von Hoffenheims Nico Schulz das Syndesmoseband im linken Fuß.

"Es sieht nicht so gut aus", meinte Trainer Niko Kovac kurz nach dem Spiel bei Eurosport, und fügte an: "Wir müssen morgen erst einmal eine Untersuchung vollziehen."

