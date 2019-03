vergrößernverkleinern Uli Hoeneß will mit Joachim Löw unter vier Augen sprechen © Getty Images

Uli Hoeneß will sich doch nicht über die Ausbootung des Bayern-Trios in der Nationalelf äußern. Im Titelkampf erwartet er eine Entscheidung erst am letzten Spieltag.