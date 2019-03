Borussia Dortmund hat trotz eines 3:1-Sieges gegen den VfB Stuttgart die Tabellenführung in der Bundesliga an den FC Bayern München verloren.

Der knappe Sieg reichte nicht, weil Bayern parallel 6:0 gegen den VfL Wolfsburg gewann. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)

Paco Alcacer brachte den BVB in der 84. Minute mit seinem 2:1 wieder auf Siegkurs, Christian Pulisic stellte in der Nachspielzeit den Endstand her.

Anzeige

Dortmund hat dennoch in den letzten fünf Spielen einen Vorsprung von sieben Punkten verspielt, die punktgleichen Bayern sind dank des besseren Torverhältnisses neuer Spitzenreiter. (SERVICE: Ergebnisse der Bundesliga)

CHECK24 Doppelpass mit Klaus Allofs und Fredi Bobic - Sonntag ab 11 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

Kempf kontert Reus-Elfmeter

Marco Reus hatte den BVB in der 62. Minute durch einen Foulelfmeter in Führung gebracht. (SERVICE: Das Spiel im Re-Live zum Nachlesen)

Schiedsrichter Benjamin Cortus hatte zunächst nur einen Freistoß gegeben, nach Videobeweis korrigierte er seine Entscheidung allerdings - zu Recht, denn der Ex-Dortmunder Gonzalo Castro war Sancho klar innerhalb des Sechzehners auf den Fuß gestiegen.

Paco Alcacer vergab in der 69. noch eine Riesen-Chance, als Ron-Robert Zieler seinen Lupfer gerade noch mit einer Hand entschärfen konnte - kurz darauf glich Marc-Oliver Kempf per Kopfball nach einem Freistoß aus.

Jetzt das Trikot Borussia Dortmund oder dem VfB Stuttgart kaufen - hier geht es zum Shop! | ANZEIGE