Henriksen lobt Unterstützung: "Von einer anderen Welt"

Trainer Bo Henriksen vom FSV Mainz 05 sieht trotz der verbesserten Tabellenlage noch längst keinen Grund zur Entspannung im Abstiegskampf. „Wir haben eine Situation, in der wir nicht relaxen können. Wir müssen weiter jagen für unser Ziel“, sagte der 49-Jährige.

„Wir wollen einfach das Spiel gewinnen, das liegt in unserer DNA. Sie sind ein gutes Team, wir haben viel Respekt. Sie werden kämpfen. Aber es geht nur um uns, was wir aufs Feld bringen“, sagte der Däne vor dem Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER).