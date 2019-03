Lucien Favre plagen bei Borussia Dortmund extreme Personalsorgen.

Als der BVB am Freitagabend die Reise in die Hauptstadt antrat, fehlten sowohl Paco Alcacer als auch Mario Götze. Damit steht den Schwarz-Gelben im Duell mit Hertha BSC am Samstag kein nomineller Stürmer zur Verfügung (Bundesliga: Hertha BSC - Borussia Dortmund, Sa. ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Auch Axel Witsel wird in Berlin nicht mit von der Partie sein.

Aus welchem Grund Götze und Alcacer in Berlin nicht dabei sind, ist nicht bekannt. Beide sollen sich im Abschlusstraining verletzt haben. Der Belgier Witsel hatte laut Favre einen Muskelfaserriss in den Adduktoren erlitten.

Anzeige

Der BVB-Coach muss also in der Offensive kreativ werden. Die Verantwortung lastet einmal mehr auf den Schultern von Marco Reus. Der Kapitän könnte in einer neuen Rolle auftreten - vielleicht sogar im Sturm.