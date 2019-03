Der englische Nationalspieler Jadon Sancho von Borussia Dortmund hat in der laufenden Saison bereits zwölf Assists auf seinem Konto.

Seit der genauen Datenerfassung in der Bundesliga-Saison 2004/05 gelang es noch keinem 18-Jährigen, so viele Vorlagen in einer Spielzeit zu sammeln.

Bisheriger Rekordhalter war Sanchos Mannschaftskollege Mario Götze.

Der WM-Held von 2014 verbuchte in der Saison 2010/11 als 18-Jähriger für den BVB insgesamt elf Assists.

Bester Bundesliga-Vorlagengeber: De Bruyne

Dortmunds neuer Shooting Star Sancho kann seine Bestmarke in den restlichen acht Spielen im deutschen Oberhaus aber noch weiter ausbauen.

Die meisten Vorlagen in einer Bundesliga-Saison verzeichnete 2014/15 Kevin De Bruyne für den VfL Wolfsburg.

BVB-Juwel im Gleichschritt mit Messi

Die 21 Assists des heutigen ManCity-Stars wird das BVB-Juwel wohl nicht so leicht toppen...

Dafür steht Sancho aber in den Top-5-Ligen auf einer Stufe mit Barcas Superstar Lionel Messi, der aktuell ebenfalls auf 12 Vorlagen kommt.