Nach dem nervenaufreibenden 3:2-Sieg von Borussia Dortmund bei Hertha BSC haben sich beide Cheftrainer in Rage geredet.

Nach der Partie wetterten Hertha-Coach Pal Dardai und sein Gegenüber Lucien Favre vor laufender Kamera gegen einige strittige Entscheidungen des Schiedsrichters Tobias Welz. SPORT1 fasst die Stimmen von Sky aus dem Olympiastadion zusammen.

Zunächst wird Dardai die Szene gezeigt, als Ondrei Duda von Abdu Diallo im Strafraum gelegt wird, die Pfeife des Referees aber stumm bleibt.

Dardai: "Er trifft null den Ball, das ist Elfmeter! Leute! Sorry! Ihr könnt mir alles erzählen! Er hat den Ball! Er kann schießen! Wir haben gerade die Champions League gesehen, ich weiß nicht mehr welches Spiel. Es gab eine kleine Berührung im Sechzehner, das gab Elfmeter. Sorry! Das ist nicht in Ordnung!"

"Das ist Elfmeter. Sorry!"

Anschließend sieht der Hertha-Coach auf dem Monitor, wie Jordan Torunarigha, der später mit Gelb-Rot vom Platz fliegt, die erste Gelbe Karte sieht.

Darda: "Und es geht weiter! Jordans Zweikampf war nicht Gelb! Und dann kriegt er danach Rot. Das ist auch ein Rieseneinfluss auf das Spiel!"

Mittlerweile hat sich Favre dazu gesellt. Dem BVB-Coach wird die Szene mit Duda und Diallo gezeigt.

Favre: "Das ist zu wenig."

Dardai: "Das ist Elfmeter, sorry!"

Favre: "Nein, nein, nein!"

Dardai: "Es gibt keine Ballberührung!"

Favre (der jetzt den Elfmeter gegen Julian Weigl anspricht): "Ja, aber ist das Penalty gegen Juli? Er nimmt den Ball hier." (Favre nimmt seine Hand vor den Kopf)

"Diese Regel ist dumm! Dumm" Dumm!"

Favre redet sich jetzt förmlich in Rage: "Das ist eine stupid Regel! Das ist stupid! Wenn du Fußball gespielt hast - diese Regel ist dumm! Dumm! Dumm! Wer hat das erfunden? Wer hat das erfunden? Leute, die haben keine Ahnung von Fußball. Sorry! Das ist eine Schande für mich! Als Fußballer kannst du das nicht akzeptieren! Das ist kein Fußball! Alle sind dafür!"

Dardai: "Früher war das nie Elfmeter. Aber es gibt diese Regel, das haben wir auch bei Paris Saint-Germain gesehen."

Favre: "Auch ein Skandal! Auch ein Skandal! Das Aus von Paris..."

Zum Abschluss sieht auch Favre noch einmal die Szene mit der ersten Gelben karte für Torinarigha.

Dardai: "Der Spieler geht zum Ball, das ist keine Gelbe Karte aus meiner Sicht. Die andere ist eine Gelbe Karte (die zweite, die zu Gelb-Rot führt, d.R.), schlechtes Stellungsspiel und taktisches Foul."

Favre: "Die erste Gelbe Karte kann man geben. Es ist aber keine Intention, Wolf zu verletzen. Es ist sehr schwer zu entscheiden auf dem Platz."