Das Bundesliga-Gipfeltreffen rückt immer näher - am Samstag um 18.30 Uhr ist es soweit: Verfolger FC Bayern empfängt Spitzenreiter Borussia Dortmund (Bundesliga: FC Bayern - Borussia Dortmund, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Bayern hatten unter der Woche beim spektakulären 5:4-Sieg im DFB-Pokal-Viertelfinale ihre liebe Müh und Not mit aufopferungsvoll kämpfenden Heidenheimern. Wieder einmal offenbarten sie große Lücken in der Hintermannschaft.

Der BVB kämpft um den letzten verbleibenden Titel, nachdem man bereits frühzeitig in Champions League und DFB-Pokal die Segel streichen musste. Von der Topform scheinen beide Teams ein Stück weit entfernt zu sein - was das Duell umso spannender macht.

Anzeige

Um das sowieso schon packende Spiel noch etwas aufregender zu gestalten, haben SPORT1 und die Buchmacher von Tipico ein paar Tipps für spannende Wetten.

Quoten-Stand: 3. April 2019

An der Quote für einen Bayern-Sieg zeigt sich, dass die Münchner zuhause als klarer Favorit in die Partie gehen. Nach dem für die Truppe von Niko Kovac mehr als unbefriedigenden 1:1-Remis beim SC Freiburg dürften die Bayern-Stars umso galliger auf das Spiel gegen den großen Rivalen sein. Hier wetten!

Dieser Tipp könnte sich besonders lohnen. Ein Sieg der Dortmunder ist zumindest alles andere als unrealistisch, auch wenn der BVB beim Gastspiel in München letztes Jahr mit 0:6 baden ging.

Die Vorzeichen sind in dieser Saison andere: Der BVB geht als Tabellenführer mit zwei Punkten Vorsprung und somit weniger Druck in das Duell mit dem Rekordmeister und könnte auch mit einem Unentschieden deutlich besser leben. Die Quote hierfür liegt übrigens bei 4,8. Hier wetten!

Zum Spitzenspiel gibt es bei Tipico eine außergewöhnliche Spezialwette: Welches von den beiden "Teams" trifft häufiger? Hier wetten!

Team 1 (Quote 2,1): Lewandowski + Alcacer

Team 2 (Quote 3,8): Reus + Gnabry

Die Traumduo-Wette

Ein torloses Remis scheint bei den beiden offensivfreudigen Mannschaften fast ausgeschlossen. Wettet man aber auf weniger als 2,5 Tore (sprich, es fallen maximal zwei Tore), stehen die Chancen nicht schlecht. Hier wetten!

Beide Mannschaften offenbarten zuletzt Schwächen in der Defensive, beim BVB fallen mit Achraf Hakimi und Abdou Diallo zwei wichtige Defensivstützen aus. Der FC Bayern muss womöglich auf Manuel Neuer und David Alaba verzichten.

Ein torreiches Duell scheint also wahrscheinlich, beim 3:2-Sieg der Dortmunder im Hinspiel fielen fünf Tore, damit wäre diese Wette gewonnen. Hier wetten!

Die Dortmunder gelten momentan als Last-Minute-Könige der Liga, ein frühes Tor kann aber auch der BVB mit dem auf Gegenpressing ausgelegten Spiel immer erzielen: Der Weg zum Tor ist nach einer gelb-schwarzen Balleroberung meist nicht weit. Die Quote kann sich jedenfalls sehen lassen. Hier wetten!

Tipico verdoppelt ihre erste Einzahlung. Jetzt bis zu 100 Euro Bonus sichern! / ANZEIGE