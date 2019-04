Freudige Überraschung für alle Fußball-Fans in der Schlussphase der Bundesliga-Saison: Das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 wird live im Free-TV übertragen.

Die beiden alten Rivalen treffen am Samstag, den 27. April im Rahmen des 31. Bundesliga-Spieltags aufeinander. (Bundesliga: Borussia Dortmund - Schalke 04, Samstag ab 15:30 Uhr im LIVETICKER)

Möglich macht die Free-TV-Übertragung eine Kooperation zwischen dem übertragenden Pay-TV-Sender Sky und der ARD, die sich darauf einigten, die Partie parallel zu übertragen.

"Es ist toll für alle Fans der Fußball-Bundesliga, dass wir kurz vor Ende der aktuellen Saison noch so eine Top-Begegnung live übertragen können", freut sich ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Die Tabelle ist im Moment so spannend wie schon lange nicht mehr, an der Spitze gibt es ein ständiges Auf und Ab und auch sonst geht es heftig um die besten Plätze. Das Ruhrderby ist unabhängig davon aber immer ein spannungsgeladenes Aufeinandertreffen."

