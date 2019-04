Dieter Hecking scheidet zum Saisonende als Trainer von Borussia Mönchengladbach aus. Sein Nachfolger steht bereits fest: Es ist Marco Rose, Noch-Trainer von RB Salzburg.

Umso spannender ist die Frage, was Hecking in Zukunft macht. Er selbst sagte, er könne sich eine Tätigkeit als Sportdirektor vorstellen. Ein Klub, der mit dem 54-Jährigen in Verbindung gebracht wird, ist Hannover 96. In der niedersächsischen Hauptstadt war er von 2006 bis 2009 als Trainer tätig.

Hecking zu Hannover?

Und jetzt der Job als Sportdirektor? Hecking jedenfalls heizt die Gerüchte weiter an: "Das könnte der Fall sein", sagte er bei Sky auf die Frage, ob er eines Tages wieder bei Hannover arbeiten werde.

Zeit zum Überlegen hat er am Samstagnachmittag in der HDI-Arena: Gladbach und Hecking sind beim niedersächsischen Tabellenletzten zu Gast. (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Hannover 96 ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)