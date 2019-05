Marco Rose hat bei RB Salzburg am Sonntag beim 7:0 gegen St. Pölten sein letztes Spiel absolviert.

Nun beginnt für den 42-Jährigen die neue Herausforderung in der Bundesliga. Borussia Mönchengladbach stellt seinen neuen Cheftrainer ab 10 Uhr vor.

Rose wird über seine Spielidee und seine Ziele sprechen - SPORT1 begleitet die PK im LIVETICKER.

+++ Rose über Kader +++

"Borussia Mönchengladbach ist Fünfter geworden. Es geht um anderen Fußball, nicht zwingend um besseren oder schlechteren. Ich übernehme eine Mannschaft, die hohes spielerisches Potenzial hat. Wir werden gemeinsam im Verein am Kader arbeiten, Dynamik dazuzuholen. Aber wir haben Jungs im Kader, die dieses Spiel durchaus drin haben. Vielleicht entpuppt sich der ein oder andere noch als Pressing-Maschine. Wir werden es im Training vorleben und einfordern. Ich werde auf die Jungs eingehen. Wir werden es richtig angehen. Die Basis ist es, dass wir Energie und Überzeugung ausspülen."

+++ Rose über Spielidee +++

"Man wird sehen, ob ich das alles erfüllen kann. Ich habe gemerkt, dass die Ansprüche und die Erwartungshaltung groß sind. Aber die tägliche Arbeit ist das wichtigste. Unsere Spielidee basiert auf Emotionalität, auf Gier, auf Aktivität. Wir wollen sehr aktiv gegen den Ball arbeiten, viel sprinten. Das war in den letzten Jahren in der Borussia nicht so. Wir wollen kurze Wege zum Tor haben. Wir wollen aber auch guten Fußball spielen, wenn wir den Ball haben. Das klingt alles richtig geil und gut - wenn es denn so kommt. Es wird alles ein bisschen Zeit brauchen. Aber wir werden auch Ergebnisse brauchen. Wir müssen die Jungs schnell davon überzeugen, diesen Fußball zu spielen. Die Fans sollen sich mit dem Fußball, den wir spielen, identifizieren können."

+++ Eberl: Darum kam Rose +++

"Ich hatte das Gefühl, dass wir mit Dieter eine sehr erfolgreiche Zeit hatten. Trotzdem hat man als Sportdirektor mal die Situation, dass man was verändern kann. Normal verändert man den Kader, aber jetzt habe ich den Trainer verändert. Ich habe mich zusammen mit dem Klub mit Marco Rose beschäftigt. Er hat eine fantastische Entwicklung genommen als Trainer. Wir wollen eine neue Ansprache und eine neue Spielidee haben."

+++ Rose erklärt Zusage an Gladbach +++

"10 Uhr, ungewöhnliche Zeit. Das liegt an mir. Ich fahre später in den Urlaub."

"Das ist ein lässiger Verein. Ich freue mich auf die Fans, auf die Mannschaft. Es ist einer der größten Vereine in Deutschland, was Geschichte und Fanpower betrifft. Er hat sehr großes Potenzial. Wir wollen die Dinge weiterentwickeln und versuchen, so erfolgreich zu bleiben."

+++ Die PK geht los +++

Rose ist auf dem Podium eingetroffen, Sportdirektor Max Eberl nimmt ebenfalls Platz.

+++ Rose freut sich auf Gladbach +++

Im Vorfeld hatte Rose bereits seinen Schritt begründet.

"Ich habe mich bewusst für die Borussia entscheiden, weil ich dort Fußball und Fan-Power spüre und weil ich weiß, welche Geschichte dieser Verein hat", sagte der gebürtige Leipziger bei SPORT1.

+++ Rose wird vorgestellt +++

Um 10 Uhr stellt Borussia Mönchengladbach seinen neuen Trainer Marco Rose vor. Die Pressekonferenz können Sie hier im LIVETICKER verfolgen.

Rose ist bei Gladbach Nachfolger von Dieter Hecking, mit dem die Borussia nach einer schwachen Rückrunde am Ende immerhin noch die Europa League erreichte.