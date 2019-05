René Adler hat seine aktive Karriere offiziell beendet.

Der frühere Nationaltorhüter hatte zuletzt für den Bundesligisten FSV Mainz gespielt. "Das Vertrauen in den Körper ist einfach nicht mehr da, es macht deshalb keinen Sinn mehr, darum höre ich nun auf", erklärt der Mainzer Keeper im Interview mit dem Magazin Stern.

Der 34-Jährige zieht damit auch die Konsequenzen aus der Knorpelverletzung, die er sich vor einem Jahr im Mainzer Training zugezogen hatte. "Es war ein mentaler Kraftakt. Ich habe dafür einen hohen Preis bezahlt. Mein Körper hat genug gelitten", erklärte der gebürtige Leipziger. In Mainz kam er seit 2017 auf lediglich 14 Ligaeinsätze.

Neuer profitierte von Adlers Verletzung

Immer wieder wurde Adler von Verletzungen zurückgeworfen. Die wohl bitterste Zwangspause musste er kurz vor der WM 2010 einlegen. Am 31. Spieltag verletzte sich der damalige Profi von Bayer Leverkusen in Stuttgart an der Rippe. An seiner Stelle reiste Manuel Neuer als deutsche Nummer Eins zum Turnier in Südafrika.

Insgesamt absolvierte Adler 269 Bundesligaspiele für Mainz 05, Hamburger SV und Bayer Leverkusen. Im Nationaltrikot lief er zwölf Mal auf.