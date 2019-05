Union Berlin ist zum ersten Mal in die erste Bundesliga aufgestiegen.

Nach dem 2:2 im Hinspiel genügte den Berlinern ein 0:0 zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Die Schwaben waren nach Abpfiff tief enttäuscht und rechneten schonungslos mit der eigenen Leistung ab. Bei Union herrschte hingegen Partystimmung. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

SPORT1 fasst die Stimmen von Eurosport und aus der Mixed Zone zusammen:

Nico Willig (Trainer VfB Stuttgart): "Das ist eine Horrorsaison und der Tiefpunkt. Union steigt verdient auf. Sie haben eine tolle Saison gespielt, wir eine katastrophale. Wir haben in meiner Amtszeit nur ein Spiel verloren, aber heute ein Remis zu viel gespielt. Das ist unglaublich schwer zu verarbeiten. Uns ging in der 2. Halbzeit der Saft aus. Mit den zwei Pfostenschüssen geht das Ding verdient an Union. Ich bin sehr enttäuscht."

Thomas Hitzlsperger (Sportvorstand VfB Stuttgart): "Es war viel Kampf von beiden Mannschaften. Gratulation an Union, sie sind verdient in die 1. Liga aufgestiegen. Das ist brutal enttäuschend. Wir haben es nicht geschafft, weil wir ein bisschen weniger als der Gegner gemacht haben. Union hat Vollgas gegeben und jeden Zweikampf angenommen. Wir haben uns in dieser Saison nie richtig gefunden. Wir haben viel durchgewechselt und drei Trainer gehabt. Am Ende waren es zwei Unentschieden, aber das kann nicht der Anspruch sein. Wir sind mit anderen Erwartungen in die Saison gestartet. Niemand ist jetzt in der Lage, weiter zu denken. Wir müssen erkennen, dass wir viel falsch gemacht haben. Es wird Veränderungen geben, wir haben zu viel falsch gemacht. So etwas zu erleben ist brutal bitter. Ich muss den Leuten Möglichkeiten aufzeigen, etwas zu verändern. Wir haben nicht viel Zeit. Meine Aufgabe ist es, die Leute aufzurichten und nach vorne zu schauen."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Ich glaube, dass ein ganzer Verein ein Jahr lang alles dafür gemacht hat. Die Arbeit braucht viele Hände, es freut mich für alle. Es ist ein gemeinsamer Erfolg. Ich habe alles zurückbekommen, was ich gegeben habe. Es ist fantastisch. Dem Verein und dem tollen Publikum und jedem einzelnen Mitarbeiter gönne ich es. Ich habe immer daran geglaubt." (Service: Spielplan der Relegation)

"40 Jahre auf dieses Spiel gewartet"

Dirk Zingler (Präsident Union Berlin): "Es ist irreal, ich fasse es gar nicht. Ich gehe seit 40 Jahren zu diesem Verein und habe auf dieses Spiel gewartet. Die Menschen haben es einfach verdient, deshalb bin ich so glücklich."

Oliver Ruhnert (Geschäftsführer Union Berlin): "Es ist unbeschreiblich. Die Mannschaft hat den härtesten Weg genommen, das kann man nicht beschreiben. Die Leute haben sich so danach gesehnt. Es ist ein geiles Gefühl, Union in der 1. Liga zu sehen."

Michael Parensen (Union Berlin): "Ich kann niemanden mitnehmen in meine Gefühlswelt. Was wir in dieser Saison geleistet und heute reingehauen haben - mehr geht nicht. Es war unglaublich! Natürlich träumt man immer davon. Wir wussten, dass wir eine gute Mannschaft haben. Aber man braucht viel Glück. Ein Traum ist wahrgeworden."

Sebastian Andersson (Union Berlin): "Es ist so gut. Ich bin so stolz auf das Team, wir haben unglaublich gefightet."

Bildergalerie Historische Relegationsduelle 25 Bilder

Matthias Sammer (TV-Experte): "Dieser Sport verkörpert so viel an Emotionalität und Leidensfähigkeit. Das ist die Faszination Fußball. Ich gratuliere Union Berlin und bin traurig für den VfB Stuttgart. Sie sind gut aufgestellt und ich glaube, dass sie den sofortigen Wiederaufstieg schaffen. Die Emotionen von Union sind unfassbar."

