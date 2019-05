Im Sommer 2020 ist Schluss, Bundesliga-Urgestein Claudio Pizarro wird seine Laufbahn beenden.

"Die nächste Saison wird meine letzte sein. Ich will in einer guten Verfassung meine Karriere beenden", sagte der Peruaner am Sonntag am Randes eines Testspiels der Bremer gegen Papenburg.

Zuvor hatte er am Samstag vor dem letzten Saisonspiel in der Bundesliga verkündet, dass er noch ein weiteres Jahr für Werder spielen wird. Wenig später erzielte er als Einwechselspieler den 2:1-Siegtreffer gegen RB Leipzig.

Ein kleines Hintertürchen ließ sich Pizarro dann aber doch noch offen. Für eine letzte Saison in Peru, bei seinem Heimat- und Herzensverein Alianza Lima, würde er das Karriereende vielleicht noch einmal überdenken.