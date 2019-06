Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat den Spielplan für die Bundesliga-Saison 2019/20 veröffentlicht.

Der deutsche Meister FC Bayern trifft beim Auftaktspiel am 16. August auf Hertha BSC, Vizemeister Borussia Dortmund bekommt es am ersten Spieltag mit dem FC Augsburg zu tun.

Auf das Revierderby müssen die Fans derweil bis zum 9. Spieltag warten. Schalke 04 und der BVB stehen sich zwischen dem 25. und 27. Oktober gegenüber, das Hinspiel findet bei den Königsblauen statt.

Bayern - BVB am 11. Spieltag

Das Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund findet am 11. Spieltag in München statt. In der vergangenen Saison gewannen die Bayern das Aufeinandertreffen der Erzrivalen 5:0.

Bundesliga-Neuling startet das Abenteuer erste Liga gegen RB Leipzig. (Den gesamten Bundesliga-Spielplan finden Sie hier)

Im Gegensatz zu dem immer wiederkehrenden Gerücht wird der Spielplan nicht ausgelost.

Vielmehr ist er das Ergebnis eines komplexen Vorgangs, in dem internationale Rahmenkalender von FIFA und UEFA sowie Vorgaben von Kommunen, Polizei, Clubs und Stadionbetreibern Rücksicht finden.

Bereits im Frühjahr starten die Planungen. In dieser Phase werden alle relevanten Daten gesammelt.