Einige Spieler haben Borussia Dortmund in diesem Sommer schon verlassen. Trotzdem umfasst der BVB-Kader weiter 34 Spieler.

Trainer Lucien Favre ist die Anzahl deutlich zu hoch, das gab er jetzt noch einmal klar zu verstehen.

"30 Spieler? Das ist unmöglich! 22, 23 Feldspieler maximal. Dazu die drei Torhüter – und noch ein paar junge Spieler", sagte der 61-Jährige laut Bild auf der USA-Reise der Schwarz-Gelben.

Anzeige

Jetzt das aktuelle Trikot von Borussia Dortmund bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Heißt: Sieben Feldspieler müssten den BVB in diesem Sommer noch verlassen, um Favres Wunsch-Kadergröße zu erreichen. Der Schweizer rechnet noch mit Abgängen und schränkte auch ein: "Man darf nicht vergessen, dass wir ab September sehr viele Spiele haben.“

Ladenhüter wie Schürrle und Kagawa

Positiv für ihn: Sportdirektor Michael Zorc hat einige Spieler auf der Liste, die den Verein verlassen sollen. Das Negative: Für einige gibt es bislang offenbar keine passenden Angebote.

So sollen die Großverdiener André Schürrle (Vertrag bis 2021) und Shinji Kagawa (Vertrag bis 2020) verkauft werden. Auch Maximilian Philipp und Raphael Guerreiro könnten Dortmund in diesem Sommer verlassen. Bei Philipp bahnte sich zuletzt ein Wechsel zum VfL Wolfsburg an, Guerreiro soll sich in Gesprächen mit Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain befinden.

Momentan weilt Dortmund auf der USA-Tour und trifft dort am Samstag auf den FC Liverpool und Ex-Trainer Jürgen Klopp (Testspiel: FC Liverpool - Borussia Dortmund, ab 2 Uhr im Liveticker).

Das erste Pflichtspiel des BVB steht dann am 9. August an. In der ersten Runde des DFB-Pokals treffen die Schwarz-Gelben auf den KFC Uerdingen mit BVB-Legende Kevin Großkreutz. SPORT1 überträgt den Pokalkracher LIVE im TV und STREAM.