Auftaktpleite für den FC Bayern. Im ersten Spiel des International Champions Cups gegen den FC Arsenal (die komplette Partie im Relive ab 20 Uhr im TV und STREAM) unterlagen die Münchner in Los Angeles vor 26.704 Zuschauern trotz eines Treffers von Robert Lewandowski mit 1:2 (0:0).

In einem temporeichen Spiel waren die Londoner zunächst die stärkere Mannschaft. Die Bayern fanden aber bereits in Hälfte eins immer besser ins Spiel.

Die Münchner begannen im 4-1-4-1-System mit einem Sechser (Thiago). Neuzugang Jann-Fiete Arp kam über die linke Außenbahn und machte ein ordentliches Spiel. Ebenso wie die Innenverteidigung um Javi Martínez und Jérôme Boateng, den die Bayern gerne verkaufen würden. Renato Sanches (Knieprobleme) und Alphonso Davies (Trainingsrückstand) standen nicht im Kader gegen die Gunners.

Youngster im Pech

Arsenal machte, in Person von Mesut Özil und Pierre-Emerick Aubameyang, den Münchnern in der ersten Halbzeit das Leben schwer und hatte mehrere Chancen zur Führung. Die Bayern hatten ihre beste Chance im ersten Durchgang durch Thomas Müller, der aber aus kurzer Distanz am starken Bernd Leno scheiterte (32.).

Kurz vor dem Pausenpfiff dann ein Schockmoment bei FCB-Talent Daniels Ontuzans (U19). Der lettische Nationalspieler knickte nach einem Zweikampf mit Joe Willock um und verletzte sich am rechten Sprunggelenk (44.). Nach Abpfiff humpelte er auf Krücken in den Mannschaftsbus. Bitter für den Flügelspieler, denn bis zu seiner Verletzung war er einer Aktivposten im Bayern-Spiel.

Tolisso braucht noch Zeit

Klar wurde auch, dass Corentin Tolisso, der im zentralen Mittelfeld startete, nach seiner monatelangen Verletzungspause noch Zeit brauchen wird, um in Topform zu sein. Der Franzose wirkte gehemmt.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Trainer Niko Kovac das Team komplett durch. Neuzugang Benjamin Pavard und Niklas Süle gingen ins Abwehr-Zentrum. Robert Lewandowski trug die Kapitänsbinde. Insgesamt kamen sechs Spieler aus der U23 und der U19 zum Einsatz.

Einen unglücklichen Einstand erlebte Louis Poznanski (U19). Der Linksverteidiger lenkte eine Schuss-Flanke von Aubameyang unglücklich ins eigene Tor ab (48.). In der Folge drängten die Gunners auf den nächsten Treffer. Pavard rettete bei seinem Debüt für die Münchner aber einmal stark auf der Linie (60.)

Lewandowski erzielte dann den Ausgleich per Kopf (71.), nach einer starken Flanke von Serge Gnabry. Arsenal-Talent Eddie Nketiah besiegelte die Münchner Pleite (88.) jedoch kurz vor Abpfiff.

Arp und Müller zufrieden

"Man hat gemerkt, dass auch die Londoner etwas in den Knochen haben und sie nicht hundertprozentig spritzig waren. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, aber so ist Fußball. Für unser erstes Spiel war es aber in Ordnung", sagte Neuzugang Jann-Fiete Arp nach der Partie zu SPORT1.

Thomas Müller: "Wenn man verliert im ersten Testspiel fühlt es sich nie supercool an, aber wir haben viele Dinge auch ganz gut gemacht. Es war auf jeden Fall Tempo drin."

Trainer Niko Kovac war trotz der Niederlage zufrieden mit der Leistung seines Teams: "Wir haben ein sehr kurzweiliges Spiel gesehen, mit sehr viel Dynamik und Schnelligkeit. Leider haben wir das Spiel dann verloren, aber das, was ich offensiv gesehen habe, hat mir sehr gefallen."

Arbeit in der Defensive

Was Kovac, der mit der Mannschaft am Vormittag noch trainiert hat, jedoch nicht gefallen haben dürfte, war die Defensiv-Leistung in den zweiten 45 Minuten. Süle wirkt noch nicht fit und leistete sich, wie auch Pavard, den ein oder anderen Stellungsfehler und verlor wichtige Zweikämpfe. Auch Joshua Kimmich wirkte nicht immer sattelfest.

In beachtlicher Frühform zeigte sich hingegen Kingsley Coman. Der Franzose gewann viele Dribblings und hatte einen enormen Zug zum Tor. Auch Gnabry spielte auffällig. Kommenden Sonntag (ab 2 Uhr LIVE im TV und STREAM) trifft der FC Bayern in Houston, erneut im Rahmen des International Champions Cup, auf Real Madrid. Zum Abschluss der USA-Tour steht am 24. Juli noch ein Duell mit dem AC Mailand in Kansas an.