Miroslav Klose hat erklärt, warum er beim FC Bayern weiterhin die U17 trainiert und nicht die U19 übernimmt.

"Es ging nur um meine Person. Ich möchte lernen, ich bin noch nicht so weit", sagte Klose am Rande der Premiere der Dokumentation von Toni Kroos: "Ich war immer zu mir ehrlich. Und wenn ich sage, ich bin noch nicht so weit, dann ist das einfach nur ehrlich."

Klose betonte, er habe viele Gespräche mit Hasan Salihamidzic und Jochen Sauer geführt. Dabei stieß er offenbar mehrmals auf Unverständnis. "Das (seine Lage, Anm. d. Red.) habe ich versucht, jedem zu kommunizieren. Es hat meiner Meinung nach zu lange gedauert", deutete der Weltmeister von 2014 Konflikte an.

Dass man ihn im Klub für die U19 haben wollte, "ehrt uns. Das zeigt auch, was für eine fantastische Arbeit wir geleistet haben mit unserem ganzen Staff", sagte Klose.

Doch "wenn es um mich persönlich geht, möchte ich meine Trainerkarriere planen, wie ich es in meiner Fußballkarriere auch gemacht habe."

Ob Salihamidzic am Ende enttäuscht war, wisse er nicht. Doch "letztendlich hat er es auch verstanden."