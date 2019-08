Uli Hoeneß wird beim FC Bayern kürzertreten und die Ämter als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender abgeben.

Details möchte der 67-Jährige nach der Aufsichtsratssitzung am Donnerstag mitteilen. Wie Hoeneß' Büro SPORT1 bestätigte, wird eine Pressemitteilung Aufschluss über die Ergebnisse des Meetings geben. Für Freitag ist zudem eine Pressekonferenz bei den Münchnern geplant.

Doch bereits jetzt hat Edmund Stoiber die Gründe für Hoeneß' Rückzug verraten.

Anzeige

Stoiber: Zwistigkeiten zwischen Hoeneß und Rummenigge

"Die Jahreshauptversammlung war für ihn ein solcher Schock, danach kamen natürlich auch die Zwistigkeiten mit Kalle dazu, die Auseinandersetzung wegen dem Trainer", sagte Stoiber am Rande eines Termins des FC Bayern in der bayerischen Staatskanzlei am Mittwochnachmittag. "Er will auch mehr für seine Enkel jetzt da sein. Aber er bleibt im Aufsichtsrat."

Der CHECK24 Doppelpass mit Sandro Wagner, Dr. Edmund Stoiber, Reiner Calmund und Stefan Effenberg am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Laut dem ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten habe es mehrere Versuche gegeben, Hoeneß umzustimmen. "Ich, vier Mal, natürlich am allermeisten. Aber er hat sich entschieden."

Auf der Jahreshauptversammlung im Dezember hatte Klub-Mitglied Johannes Bachmayr in einer elfminütigen Rede harsche Kritik an Hoeneß formuliert.

Der Macher des deutschen Rekordmeisters zeigte sich "schockiert" und empfand dies damals als Versuch, "meinen tadellosen Ruf als Manager, Vorstand und jetzt Präsident durch polemische Behauptungen und fast alles falsche Unterstellungen zu beschädigen", wie er auf SPORT1-Nachfrage äußerte.

"Die Seele, der Kopf und das Herz des FC Bayern"

Stoiber bedauert den Rückzug von Hoeneß. "Er ist die Seele, der Kopf und das Herz des FC Bayern. So eine Persönlichkeit kannst du nicht eins zu eins ersetzen."

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Sorgen um die Zukunft des Vereins macht sich Aufsichtsrat Stoiber nicht. "Die Grundlagen sind so gut gelegt und es besteht ein solches Einvernehmen zwischen Uli und Herbert Hainer. Uli wird weiterhin im Aufsichtsrat sein und er wird sicherlich weiterhin ein großer Repräsentant des FC Bayern sein. In der gebotenen Zurückhaltung wird er sicher auch weiter Einfluss nehmen."

Hainer, designierter Nachfolger Hoeneß' als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender, sei "ein kluger Kopf, ein Unternehmer, aber ein leidenschaftlicher Fußballer", sagte Stoiber.

"Selbst hat er es nur bis zur Landesliga gebracht, aber er kann das: National und international auftreten, was man bei dem Verein ja machen muss. Keiner ist eins zu eins zu ersetzen, aber er ist eine sehr gute Lösung."