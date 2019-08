Traditionell singen Neuzugänge bei Profis-Teams zum Einstand ein Ständchen – auch beim FC Bayern ist das natürlich so üblich.

Am Rande des Trainingslagers in Rottach-Egern hatten am Freitagabend Lucas Hernández und Alphonso Davies ihren großen Auftritt.

Davies, bereits seit Anfang des Jahres im Kader der Bayern, gab "I will always love you" von Whitney Houston zum Besten.

Der 18 Jahre alte Kanadier beeindruckte mehr mit seiner ausgefeilten Mimik und Gestik als mit seiner Sangeskunst - sehr zur Freude der Teamkollegen, die während des Auftritts lauthals lachten.

Auch 80-Millionen-Neuzugang Hernández blieb nicht verschont und entschied sich für südamerikanische Klange: "La Bamba". Anders als Davies, der seinen Song "a capella" zum Besten gab, wurde der französische Weltmeister von einer Volksmusikgruppe stilecht in bayerischer Tracht begleitet.