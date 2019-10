Nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen hält Borussia Dortmund an seiner Zielsetzung für diese Saison fest - und das ist die Meisterschaft. Daran korrigieren wir nichts. Wir versuchen alles. Nicht mehr, nicht weniger", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Interview der Süddeutschen Zeitung.

Der BVB hatte in der Liga aus den vergangenen zwei Spielen nur zwei Punkte geholt (jeweils ein 2:2 bei Eintracht Frankfurt und gegen Werder Bremen) und belegt in der Tabelle nur den achten Platz.

Am Mittwoch trifft der BVB am zweiten Spieltag der Champions League auf Außenseiter Slavia Prag (Champions League: Slavia Prag - Borussia Dortmund, ab 18.55 Uhr im LIVETICKER). Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen den FC Barcelona ist ein Sieg fast schon Pflicht.

Anzeige

Watzke nimmt Schalke als Beispiel

Auf die Frage nach der fehlenden Mentalität im Dortmunder Team verweist der BVB-Boss ausgerechnet auf den Erzrivalen Schalke 04. "Jeder definiert den Begriff Mentalität doch anders. Ich nehme jetzt mal - Achtung! - das Beispiel Schalke 04. Das ist die Mannschaft der vergangenen Saison, der man medial jegliche Mentalität abgesprochen hat. Das habe ich selten so schroff erlebt", erklärte Watzke und verweist auf Schalke-Profi Amine Harit.

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

"Der wurde ja durchs Feuer geschickt. Doch jetzt ist an ein paar Stellschrauben gedreht worden, und auf einmal wird die Mentalität von Harit und den Schalkern über den grünen Klee gelobt. Obwohl die Mannschaft personell so gut wie unverändert ist. Ich würde sagen: Entweder hast du Mentalität - oder nicht."

Jetzt das aktuelle Trikot von Borussia Dortmund bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Mentalität eine reine Schlagwort-Diskussion

In der vergangenen Saison hatte sich der BVB extra mit Spielern wie Axel Witsel oder Thomas Delaney verstärkt, um mehr "Mentalität" reinzubringen. Diese war auch über weite Strecken der Saison sichtbar, auch wenn es dann "nur" zur Vize-Meisterschaft gereicht hat.

Deswegen kann Watzke die Diskussion um die fehlende Mentalität im BVB-Team nicht nachvollziehen. "Als wir am Ende der vergangenen Saison bei Hertha in den letzten Minuten zwei Tore machen und gewinnen, wurde von "Mentalitätsmonstern" geschrieben. Wenn du aber zwei Minuten vor Schluss selbst einen reinkriegst, wird auf einmal das Gegenteil behauptet. Das führt nicht zum Ziel. Das sind reine Schlagwort-Diskussionen."

Watzke spricht über Kohfeldt-Gerüchte

Nach den zuletzt durchwachsenen Auftritten der Borussia waren bereits erste Zweifel an der Arbeit von Coach Lucien Favre aufgekommen, die darin gipfelten, dass Werder-Coach Florian Kohfeldt mit dem BVB in Verbindung gebracht wurde. Laut dem Portal deichstube soll es bereits Annäherungen zwischen Kohfeldts Umfeld und dem BVB gegeben habe.

Favre wird vorgeworfen, zu ruhig zu sein. Anders als zum Beispiel Kohfeldt oder Jürgen Klopp, die ihre Teams lautstark von der Linie anfeuern oder in der Kabine für die nötige Motivation sorgen. Watzke will sich auf diese Argumentation allerdings gar nicht erst einlassen.

"Jeder Trainer ist anders. Manche sind extrovertierter, manche introvertierter. Ich bin in der Halbzeit nicht in der Kabine und kann das nicht beurteilen", sagte er. Auf die Frage, ob ein Trainer seine eigene Art oder eben Mentalität an die Mannschaft weitergeben sollte, bezog Watzke in Bezug auf Kohfeldt klar Stellung.

"Das war in der vergangenen Saison ja auch so. Und ich weiß nicht, wie viele Punkte wir unter Lucien Favres Leitung besser waren als Werder Bremen", sieht Watzke Favres ruhige Art nicht als Manko an.

Alle Infos und Hintergründe zum Spiel des BVB und den Partien der anderen deutschen Teams im Fantalk auf SPORT1

Watzke: Favre nicht mit Klopp vergleichen

Angesprochen auf den Vergleich zum früheren Dortmunder Erfolgstrainer Jürgen Klopp sagte er: "Wenn man sich für einen Trainer entscheidet, ist das nie ein Wunschkonzert. Ein Trainer ist auf eine gewisse Art und Weise immer in seiner Persönlichkeitsstruktur verhaftet."

Natürlich sei es "ein bisschen ein Problem, dass Klopp ein außergewöhnlicher Typ war, der obendrein noch zu einer Stadt und einem Klub wie Dortmund passte, wie man es sich kaum schöner ausmalen kann", sagte der BVB-Boss.

"Man kann die Persönlichkeiten von Jürgen Klopp und Lucien Favre nicht vergleichen. Man kann Klopp auch nicht mit Ottmar Hitzfeld vergleichen, der bei uns mindestens genauso erfolgreich war. Man darf sich nicht an der Vergangenheit berauschen. Das führt in der Gegenwart zu nichts."