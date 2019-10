Nach der europäischen Sternstunde ist vor dem Bundesliga-Alltag.

Der FC Bayern München, seit dem letzten Spieltag wieder Tabellenführer im deutschen Oberhaus, geht nach dem historischen 7:2-Erfolg in der Champions League bei Tottenham Hotspur schnell zur Tagesordnung über.

Die Aufstellung des FC Bayern:

Neuer - Kimmich, Boateng, Süle, Pavard - Thiago, Tolisso - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski

Die Gala in London sei ein laut Trainer Niko Kovac "Statement" gewesen, mehr nicht: "Es ist wichtig, dass wir den Boden nicht unter den Füßen verlieren. Wir haben noch nichts erreicht. Deshalb: sachlich und bescheiden bleiben", forderte der 47-Jährige vor dem Duell mit der TSG Hoffenheim mit Nachdruck. (Bundesliga: FC Bayern - TSG Hoffenheim ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

BVB in der Liga seit zwei Spieltagen ohne Sieg

Nicht ganz so viel Selbstvertrauen hat sich Borussia Dortmund unter der Woche in der Champions League geholt, aber zumindest stand nach zuletzt drei Remis in drei Pflichtspielen der 2:0-Arbeitssieg bei Slavia Prag.

Jetzt soll es auch in der Liga wieder zurück in die Erfolgsspur gehen. Nach dem 2:2 gegen Werder Bremen sowie gegen die Eintracht ist ein Sieg in Freiburg Pflicht. (Bundesliga: SC Freiburg - Borussia Dortmund ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Allerdings sind die Breisgauer um Trainer Christian Streich erstaunlich gut in die Saison gestartet: Der SC rangiert mit 13 Punkten auf Tabellenplatz drei - fünf Ränge vor dem BVB! (Die Tabelle der Bundesliga)

Top-Duell in Leverkusen

Bayern-Verfolger Nummer eins, RB Leipzig, hat eine gebrauchte Woche hinter sich: Nach der ersten Saisonniederlage in der Liga gegen den FC Schalke 04 mussten die Sachsen am Mittwoch in der Champions League die nächste Pleite hinnehmen. Gegen Olympique Lyon gab es eine 0:2-Heimniederlage.

Beim punktgleichen Bayer 04 Leverkusen steht nun der nächste harte Brocken im Weg. (Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Die Werkself kommt allerdings ebenfalls nicht mit Rückenwind zurück in den Bundesliga-Alltag: Beim 0:3 bei Juventus Turin war das Team von Peter Bosz chancenlos und steht in der Champions League weiterhin ohne Punkte da.

