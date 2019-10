Harsche Worte des früheren BVB-Stürmers Pierre-Emerick Aubameyang in Richtung Hans-Joachim Watzke.

Der Gabuner reagierte in den sozialen Medien auf die zuletzt getätigten Aussagen des Geschäftsführers von Borussia Dortmund in Richtung Aubameyang, der die Dortmunder 2018 verlassen hatte.

"Besser für Sie, wenn ich nie darüber spreche, warum ich wirklich Dortmund verlassen habe. Herr Watzke, Sie sind solch ein Clown", schrieb Aubameyang, der inzwischen beim FC Arsenal spielt.

Der 29-Jährige ergänzte: "Ich erinnere mich, als sie sagten, dass Ousmane (Dembélé, Anm. d. Red.) niemals verkauft wird, dann haben sie mehr als 100 Millionen Euro und waren der Erste, der das Geld nahm. Sprechen Sie nicht über Geld. Lassen Sie mich bitte in Ruhe."

Watzke hatte in der Süddeutschen Zeitung gegen den Gabuner, der mit den Gunners nur in der Europa League spielte, gestichelt. "Pierre-Emerick Aubameyang, der beim FC Arsenal großartig spielt, wird wahrscheinlich warm ums Herz, wenn er auf sein Konto schaut, aber mittwochs guckt er bei der Champions League regelmäßig nur im Fernsehen zu und ist traurig", meinte Watzke.

Aubameyang hat in der laufenden Saison in acht Einsätzen für Arsenal acht Tore erzielt. Sein Vertrag in London läuft noch bis 2021.