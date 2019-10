Borussia Dortmund hat mit dem 2:0-Sieg bei Slavia Prag nach zuletzt drei sieglosen Partien in Folge etwas Selbstvertrauen gesammelt.

Ruhig ist es um den Klub aktuell dennoch nicht. Dafür sorgt neben der erneut ausbaufähigen Leistung auch Pierre-Emerick Aubameyang, der Hans-Joachim Watzke als "Clown" bezeichnete.

Auf der Pressekonferenz vor dem Gastspiel beim SC Freiburg wird sich Michael Zorc womöglich dazu äußern. Trainer Lucien Favre will erklären, wie er die Ergebniskrise beim Tabellendritten beenden will.

+++ Favre und Zorc sind da +++

Los geht's. Favre und Zorc sind da.

+++ Watzke vs. Aubameyang +++

Was war passiert? Watzke hatte in der Süddeutschen Zeitung gegen den Gabuner, der mit den Gunners nur in der Europa League spielte, gestichelt. "Pierre-Emerick Aubameyang, der beim FC Arsenal großartig spielt, wird wahrscheinlich warm ums Herz, wenn er auf sein Konto schaut, aber mittwochs guckt er bei der Champions League regelmäßig nur im Fernsehen zu und ist traurig", meinte Watzke.

Aubameyang ließ das nicht auf sich sitzen: "Es ist besser für Sie, wenn ich niemals darüber spreche, warum ich Dortmund wirklich verlassen habe. Herr Watzke, Sie sind so ein Clown."