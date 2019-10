Schrecksekunde im Training des FC Bayern!

Am Tag nach dem enttäuschenden 2:2 beim FC Augsburg bricht Trainer Niko Kovac die Sonntagseinheit an der Säbener Straße in München vorzeitig ab. Was war passiert?

Corentin Tolisso setzte sich im Abschlussspiel des Trainings plötzlich auf den Rasen und fasste sich mit der rechten Hand an die Brust. Besorgte Mitspieler und der Mannschaftsarzt Dr. Peter Ueblacker eilten zum 24-Jährigen.

Nach einem kurzen Check des französischen Weltmeisters entschied Kovac, die Einheit vorzeitig zu beenden und die Spieler in die Kabine zu schicken.

Wenig später gab der deutsche Rekordmeister Entwarnung. Auf SPORT1-Nachfrage teilte der Verein mit, dass mit Tolisso "alles okay" sei.

An der Reservisteneinheit nahmen unter anderem auch Ivan Perisic, Jérôme Boateng und Thomas Müller teil.