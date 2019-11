Der FC Bayern schlittert in eine tiefe Krise.

Der Rekordmeister unterlag nach frühem Platzverweis von Jerome Boateng mit 1:5 bei Eintracht Frankfurt und rutschte auf Platz 4 ab.

SPORT1 hat die Stimmen von ZDF, Sky und aus der Mixed Zone:

Anzeige

Niko Kovac (Trainer FC Bayern): "Bei uns wurde nach acht Minuten alles über den Haufen geworfen wegen der Roten Karte. Wir haben es trotz des 0:2-Rückstand noch gut in die Halbzeit gebracht. Aber wenn du dann rauskommst und es gibt gleich das 3:1 - aber trotzdem darfst du das nicht so verlieren. Wenn du 80 Minuten mit einem weniger spielst, dann ist das schwierig. Das ist von daher nicht das, was ich von uns erwarte. Wir haben sicherlich in der zweiten Halbzeit nicht gut gespielt, aber die Rote Karte ist ein entscheidender Faktor."

... über die Vorgaben an die Mannschaft: "Was wollen Sie jetzt von mir wissen?! Ich muss mit Ihnen nicht alles teilen!"

... über seine Zukunft bei den Bayern: "Das weiß ich nicht. Das wissen Sie sicherlich besser. Wir reden immer im Konjunktiv."

Manuel Neuer (FC Bayern: "Wir dürfen keine fünf Dinger bekommen. Bei den Gegentoren haben wir etwas Pech gehabt, der Ball war zwei Mal abgefälscht. Wir waren inkonsequent in der Verteidigung. Es ist kein riesiges Wunder, es hat sich angebahnt. Wir haben nicht gegen Estland gespielt, sondern gegen Frankfurt. Wir müssen uns Gedanken machen."

Mehr Stimmen in Kürze