Nach der Feuertaufe in der Königsklasse gegen Olympiakos Piräus steht für Bayern-Interimstrainer Hansi Flick direkt eine Hammer-Aufgabe an.

Am Samstag gastiert kein geringerer als der BVB zum Bundesliga-Topspiel in der Münchner Allianz Arena. (Bundesliga: FC Bayern - Borussia Dortmund, am Samstag ab 18:30 Uhr im LIVETICKER)

Vor der Parties stellt sich Flick am Freitag ab 13.30 Uhr auf der offiziellen Pressekonferenz des FC Bayern den Fragen der Journalisten und wird die Pläne gegen den Erzrivalen erläutern.

Lässt Flick wie schon am Mittwoch gegen Olympiakos das Kreativ-Duo Coutinho und Thiago auf der Bank?

Die Pressekonferenz zum Nachlesen im TICKER.

+++ Flick stellt sich den Fragen +++

