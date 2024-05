Verbandsboss bestätigt: Kein Kontakt zum FC Bayern!

„Es ist noch offen. Ich hoffe, dass es in sehr naher Zukunft eine Entscheidung für uns geben wird“, sagte Mitterdorfer am Rande des Pokalfinales am Mittwoch dem ORF . „Wir haben auch heute mit ihm darüber gesprochen, aber die letzte Entscheidung liegt bei ihm.“

Noch kein Kontakt zwischen ÖFB und Bayern

Rangnick habe „noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Wir versuchen ihm immer noch zu vermitteln, dass wir es wertvoll finden würden, wenn er in Österreich bleibt, wenn er weiter diesen Weg gemeinsam mit uns geht. Er hat bei uns Gestaltungsmöglichkeiten, wir denken da an eine längerfristige Vereinbarung mit ihm“, sagte der Verbandspräsident.

„Je länger es dauert, desto größer ist die Chance“

Am Vortag hatte Mitterdorfer den Faktor Zeit zum Anlass genommen, verstärkt auf einen Verbleib Rangnicks zu hoffen. „Je länger es dauert, desto größer ist die Chance, dass er sich für uns entscheidet“, sagte Mitterdorfer im Rahmen einer Veranstaltung der Kleinen Zeitung am Dienstagabend in Wien. Er habe das Gefühl, dass Rangnick „der Einfluss in Österreich einiges wert ist“.