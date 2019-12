FC Bayern ist dank einer überragenden Leistung von Philippe Coutinho zurück in der Spur.

Nach zuletzt zwei Niederlagen zauberte der Brasilianer den deutschen Rekordmeister zu einem 6:1 (2:1)-Kantersieg gegen Werder Bremen. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Milot Rashica hatte die Gäste zunächst per Konter in Führung gebracht (24.). Kurz vor der Pause drehten die Bayern dann durch einen Doppelschlag das Spiel. Coutinho glich aus (45.) und Robert Lewandowski traf mit dem Halbzeitpfiff zur Führung (45.+4).

In der zweiten Halbzeit war es dann Coutinho, der die Fans des FC Bayern in Ekstase versetzte. Der Brasilianer erhöhte per traumhaftem Lupfer (63.). Lewandowski legte wenig später seinen zweiten Treffer nach (72.).

Der eingewechselte Thomas Müller traf auf Coutinhos Zuspiel zum 5:1 und dann glänzte der Spielmacher noch einmal mit einem eigenen Tor. Mit einem wunderschönen Schlenzer machte Coutinho seinen Hattrick perfekt und traf zum Endstand.

