Nach der katastrophalen Hinrunde mit zwischenzeitlich nur einem Punkt aus sieben Spielen reitet Eintracht Frankfurt aktuell auf der Welle des Erfolgs.

Sieben Punkte holten die Hessen aus den ersten drei Rückrundenpartien, dazu kam unter der Woche der Sieg im DFB-Pokal gegen RB Leipzig und damit verbunden der Einzug ins Viertelfinale. (Tabelle der Bundesliga)

Nur drei Tage nach dem berauschenden 3:1-Erfolg gegen die Sachsen wartet auf die Mannschaft von Trainer Adi Hütter nun bereits das nächste Spiel. Zu Gast in der Commerzbank Arena ist diesmal der in der Tabelle einen Platz und einen Punkt bessere FC Augsburg (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - FC Augsburg, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Fuggerstädter fanden ihrerseits in der Vorwoche, nach zuvor drei Niederlagen in Serie, mit dem Sieg gegen Werder Bremen zurück in die Spur und hoffen nun darauf, den neu gewonnenen Schwung mitnehmen zu können.

Frankfurt will Revanche gegen Augsburg

Dabei haben die bayrischen Schwaben an die Eintracht durchaus positive Erinnerungen. Vier der letzten fünf Aufeinandertreffen mit der SGE konnte der FCA für sich entscheiden, auch im Hinspiel gab es beim 2:1 vor heimischer Kulisse einen Sieg.

"Wir wollen Revanche nehmen und mal einen Sieg gegen Augsburg einfahren. Wenn wir einen schmutzigen, dreckigen Sieg landen, bin ich auch sehr zufrieden. Wenn wir so spielen wie gegen Leipzig, dann sind wir in der Lage, jeden Gegner zu schlagen", erklärte Hütter auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

In die Torschützenliste konnte sich beim letzten Duell auch Florian Niederlechner eintragen. Der 29-Jährige steht in dieser Saison bereits bei elf Saisontoren und acht Vorlagen und ist damit so etwas wie die personifizierte Lebensversicherung der Augsburger.

"Wie wichtig er ist, dokumentiert allein die Statistik mit 20 Scorerpunkten. Er ist sehr gut in die Saison gestartet, das zieht sich bisher durch", war daher auch Martin Schmidt auf der Pressekonferenz voll des Lobes für seinen Stürmer, wenngleich der Trainer aber auch die Bedeutung seiner Mitspieler "wie zum Beispiel Ruben Vargas oder Marco Richter, die ihn füttern", hervorhob.

Schmidt lässt Torwart-Frage offen

Wer gegen die Frankfurter im Tor der Augsburger stehen wird, darauf wollte sich der 52-Jährige indes noch nicht festlegen. In der Vorwoche sprang Ersatzmann Andreas Luthe für den an einer Grippe erkrankten Tomas Koubek ein und machte seine Sache gut. (Spielplan der Bundesliga)

"Tomas Koubek ist wieder im Training und wir werden schauen, wie er die Belastung jetzt verkraftet. Aber wenn jemand Stammkraft war, krank wird und dann wieder zurückkommt, hat er bei mir nicht automatisch seinen Platz verloren", machte er dem Tschechen aber Hoffnungen auf eine Rückkehr in den Kasten.

Damit kann der Schweizer mit Außnahme von Sergio Cordova, Julian Schieber, Fabian Giefer und Felix Götze ebenso aus dem Vollen schöpfen, wie sein Pendant auf der Gegenseite, der einzig auf die Langzeitverletzten Marco Russ, Lucas Torró und Gelson Fernandes verzichten muss.

