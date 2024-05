Neue Klub für Marco Reus? Ex-Kollege wirbt um BVB-Star

Roman Bürki will seinen ehemaligen Teamkollegen Marco Reus von Borussia Dortmund in die MLS locken. Der Torhüter von St. Louis City machte kein Geheimnis um seine Bemühungen um den Offensivspieler, dessen Vertrag beim BVB im Sommer nicht verlängert wird.

„Ich muss ehrlich sagen: Ich probiere alles“, sagte der 33-jährige Bürki im Gespräch mit bluewin.ch : „Ich schicke ihm immer wieder Nachrichten, wir sind immer in Kontakt.“

Bürki war von 2015 bis 2022 für Dortmund tätig, ehe er in die USA wechselte. Den bald ablösefreien Reus kennt der Schweizer daher bestens. Ein Problem bei seinem Transferwunsch wäre womöglich das Finanzielle.

Reus in die MLS? „Geld spielt nun mal eine große Rolle“

„Wir sind auch kein Klub, der extrem viel Geld in die Hand nimmt, wir sind in der Gehaltswertung ganz unten. Ich weiß nicht, wie es in Zukunft aussehen wird. Geld spielt nun mal eine große Rolle im Fußball“, erklärte der Torhüter.