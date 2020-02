Die Spitzengruppe im Fernduell!

Drei der vier besten Teams der Bundesliga liefern sich am Samstag ein Fernduell im Titelrennen. Lediglich RB Leipzig kann entspannt von der Couch zusehen, was die Konkurrenten machen, bevor die Bullen am Sonntag selbst wieder auf Punktejagd gehen. (SERVICE: Der Bundesliga-Spielplan)

Dabei können die Sachsen durchaus auf einen Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Denn das Trio FC Bayern München, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach bekommt es mit Gegnern zu tun, gegen die man Punkte verlieren kann. (SERVICE: Die Bundesliga-Tablle)

Das weiß auch David Alaba. Der Österreicher betonte bereits vor dem Match seiner Bayern auf der Vereinshomepage der Hoffenheimer, dass es gegen die Kraichgauer "nie einfach für uns" war. (Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern München, ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

München sucht den Lewandowski-Ersatz

Das beweisen die bisherigen Aufeinandertreffen in dieser Saison. Im Hinspiel setzte es eine 1:2-Heimpleite und im DFB-Pokal-Achtelfinale setzte sich der Rekordmeister erst nach einem wilden Match mit 4:3 durch.

Dazu müssen die Münchner auch noch auf Robert Lewandowski verzichten. Der Pole zog sich im Champions-League-Match beim FC Chelsea einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk zu. Wer den Stürmerstar im Kraichgau ersetzen soll, ließ FCB-Coach Hansi Flick in der obligatorischen Pressekonferenz noch offen. Möglichkeiten wären Serge Gnabry, Thomas Müller oder Joshua Zirkzee.

Dafür kann er aber wenigstens in der Defensive wieder mit Benjamin Pavard und Jérôme Boateng rechnen. Beide haben ihre Gelbsperren abgesessen. Auch Javi Martínez ist laut Flick zumindest für den Kader schon wieder eine Option.

Dortmund will Serie ausbauen

Bereits seit 17 Spielen hat Borussia Dortmund nicht mehr gegen den SC Freiburg verloren. Im spannenden Meisterschaftskampf will man daher alles dafür geben, diese Serie auszubauen. (Bundesliga: Borussia Dortmund - SC Freiburg, ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

"Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen", gibt Lucien Favre daher vor dem Spiel als Losung aus, um aber gleichzeitig auch vor den Breisgauern zu warnen: "Wir wissen, dass Freiburg gefährlich sein kann. Freiburg hat Qualität, schlägt gefährliche Flanken und hat viele Spieler, die Tore schießen können."

Allerdings hat der BVB den Inbegriff der Torgefahr aktuell in seinen Reihen. Bei sechs Bundesligaeinsätzen für Schwarz-Gelb kommt Erling Haaland bereits auf beeindruckende neun Tore. Das ist auch SCF-Coach Christian Streich nicht entgangen. "Dass es toll ist, dem Kerl in allen Bereichen zuzuschauen, steht außer Frage. Mal schauen, wie viel Körperlichkeit und Handlungschnelligkeit wir entgegensetzen können", hofft er darauf, den jungen Norweger stoppen zu können.

Weitere Gefahr geht auch von Julian Brandt aus. Nach seinem Kurz-Comeback in Bremen, ist ein Einsatz des Nationalspielers auch über 90 Minuten denkbar.

Gladbach in Augsburg gefordert

Nummer drei aus dem Spitzentrio - Borussia Mönchengladbach - muss beim FC Augsburg antreten. (Bundesliga: FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach, ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) Seit sechs Bundesligaduellen ist die Fohlen-Elf gegen Augsburg nicht mehr als Verlierer vom Platz gegangen.

Allerdings konnte das Team von Marco Rose in der Bundesliga noch nie beim FC Augsburg gewinnen. Acht Mal versuchte man es, acht Mal scheiterte man.

Komplettiert wird der Samstagnachmittag vom Abstiegsduell 1. FSV Mainz 05 gegen den SC Paderborn 07. (Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 - SC Paderborn 07, ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

So können Sie den 24. Spieltag der Bundesliga LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Skygo

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App