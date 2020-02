Mainz will den nächsten Big Point!

Zum Abschluss des 23. Bundesligaspieltags plant der 1. FSV Mainz beim VfL Wolfsburg den nächsten Coup in der Fremde. (Bundesliga: VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz, ab 18 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Immerhin haben die Mainzer von ihren bisher 22 Punkten ganze zwölf Zähler auf Auswärtsreisen gesammelt. Auch das letzte Gastspiel konnte das Team von Achim Beierlorzer erfolgreich gestalten. Mit 3:1 setzte man sich am 21. Spieltag bei Hertha BSC Berlin durch.

Zusammen mit dem Remis am vergangenen Wochenende in der heimischen Opel Arena sammelten die 05er starke vier Punkte in den letzten beiden Spielen. Der Lohn des Erfolgs: fünf Punkte Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf auf Rang 16. (SERVICE: Die Tabelle der Bundeliga)

Mit diesem Rückenwind will Beierlorzer nun auch das Gastspiel bei den Wolfsburgern erfolgreich bestreiten. "Wir wollen eine Serie", forderte er deshalb selbstbewusst in der Allgmeinen Zeitung die nächsten Punkte von seinem Team.

Zugleich warnte er aber auch vor einem Schlendrian angesichts der Erfolge der letzten beiden Wochen: "Wir dürfen jetzt keine Selbstzufriedenheit reinbekommen."

Mainz fast ohne Personalsorgen

Um den Druck hochzuhalten, kommt ihm die Personalsituation zugute. Aktuell stehen lediglich die Langzeitverletzten Stefan Bell und Alexander Hack nicht zur Verfügung. Edimilson Fernandes ist nach seiner Menikusverletzung wieder ins Training eingestiegen und erhöht damit den Konkurrenzdruck.

Der VfL Wolfsburg sollte also gewarnt sein vor den selbstbewusst auftretenden Mainzern. Immerhin hechelt der Klub nach einem guten Saisonstart den internationalen Plätzen hinterher. Vor allem die Heimschwäche verhindert ein besseres Abschneiden. Mit 14 Punkten aus elf Spielen findet sich der VfL in der Auswärtstabelle nur auf Rang 13 wieder.

So können Sie das Spiel VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky go

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1-App