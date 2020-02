Alexander Nübel hat im ersten Durchgang gegen RB Leipzig einen gebrauchten Tag erwischt, was von Teilen des Publikums mit gellenden Pfiffen quittiert wurde.

Nach nicht einmal einer Minute patzte der Keeper des FC Schalke 04 schwer beim Gegentor, als er bei einem nicht allzu platzierten Distanzschuss von Marcel Sabitzer vorbeifaustete und der Ball im Tor einschlug.

Jetzt aktuelle Fanartikel der Bundesliga bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Anzeige

Fans pfeifen Nübel aus

In der 10. Minute ließ der Torhüter, der im Sommer zum FC Bayern wechselt und deshalb bei Teilen des Publikums einen schweren Stand hat, nach einem Eckball den Ball fallen, wobei deutliche Unmutsbekundungen zu hören waren.

Auch in der 17. Minute gab es vereinzelte Pfiffe, als der 23-Jährige den Ball beim Spielaufbau zu lange am Fuß hatte, ehe Nübel nach 25 Minuten an einem Eckball vorbeisegelte und laute Pfiffe über sich ergehen lassen musste. In der 29. Minute gab es zudem vereinzelt Pfiffe bei einem Abstoß.

Nach dem Pausenpfiff lief der Keeper zwei Schritte in Richtung seines Tores vor der Schalker Kurve, um seine rote Trinkflasche zu holen, bevor er umkehrte und in die Kabine trottete. Auf dem Weg wurde er von Jean-Clair Todibo, Co-Trainer Frank Fröhling und Torwarttrainer Simon Henzler getröstet.