Die Coronakrise soll in Deutschland mit klaren Vorschriften bekämpft werden. Ein Shootingstar von Schalke 04 widersetzt sich diesen allerdings.

Amine Harit wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 1.30 Uhr in der "Buddy Bar" in Essen von der Polizei erwischt.

Harit kommt mit mündlicher Verwarnung davon

Anwohner hatten sie darüber informiert, dass die Shisha-Bar noch immer geöffnet hatte, obwohl sie eigentlich um 18.00 Uhr hätte schließen müssen.

Neben Harit trafen die Polizisten das Personal und neun weitere Gäste an. Der Betreiber erhält eine Strafanzeige, Harit und die anderen Personen kamen mit einer mündlichen Verwarnung davon.

Sie gaben an, dass sie eine Geburtstagsparty feierten und ihnen nicht bewusst war, dass dies auch verboten sei.

Auf eine Nachfrage der Bild bestätige Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider den Vorfall: "Es stimmt, Amine war mit einem Bekannten dort, weil ihm zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen ist. Es war ein Fehler, den hat er jetzt auch eingesehen. Ich habe ihm noch mal den Ernst der aktuellen Lage vor Augen geführt."