Erfolgreicher Start in die "Woche der Wahrheit": Borussia Dortmund hat das hitzige Verfolgerduell der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach gewonnen und sich zum ersten Verfolger von Tabellenführer Bayern München aufgeschwungen. (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Das Team von Trainer Lucien Favre siegte am Samstagabend 2:1 (1:0) und feierte den elften Pflichtspielerfolg in Serie gegen den Lieblingsgegner.

Gleichzeitig war der Dreier eine gelungene Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel bei Paris St. Germain am Mittwoch, am Samstag kommt es zum emotionalen Revierderby gegen Schalke 04. (SERVICE: Der Bundesliga-Spielplan)

Anzeige

Die Bundesliga-Highlights am Sonntag ab 9.30 Uhr in Bundesliga Pur im TV auf SPORT1

Die Gladbacher, die am Mittwoch im Nachholspiel den 1. FC Köln empfangen, geraten dagegen ins Hintertreffen. Bayer Leverkusen zog im Kampf um die Königsklasse auf Platz vier vorbei.

Der ehemalige Gladbacher Thorgan Hazard (8.) und Achraf Hakimi (71.) erzielten im Borussia-Park die Tore der Gäste, Lars Stindl (50.) traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

"Es war ein sehr enges Spiel, wir hätten uns aber mehr verdient", sagte Gladbachs Trainer Marco Rose nach der Partie auf Sky: "Wir haben eine richtig starke erste Halbzeit gezeigt. In der zweiten Hälfte haben wir vielleicht ein wenig zu viel gewollt."

Auch BVB-Coach Lucien Favre sprach von einem "sehr schwierigen Spiel" und war mit seinem Team vor allem in der ersten Hälfte eigentlich nicht zufrieden: "Die Gladbacher sind sehr effizient, die erste Halbzeit war nicht top. Aber wir lagen in Führung", so Favre bei Sky: "Nach dem 1:1 haben wir klasse gespielt, das war sehr, sehr gut."

Der Schweizer verzichtete vor 53.877 Zuschauern überraschend auf den zuletzt starken Jadon Sancho, er saß wie auf der Gegenseite der angeschlagene Marcus Thuram zunächst auf der Bank.

Hazard schockt Gladbach - Sommer knockt Zakaria aus

Im Vorfeld hatten die Verantwortlichen beider Vereine von einem "heißen Duell" gesprochen - doch zunächst zeigten nur die Gastgeber, dass es um ein wegweisendes Spiel ging.

Die Gladbacher pressten hoch und ließen der BVB-Abwehr kaum Zeit zum Luftholen: Stefan Lainer scheiterte in der siebten Minute freistehend an Torhüter Roman Bürki.

Erlebe bei MAGENTA SPORT alle Sky Konferenzen der Fußball-Bundesliga und der UEFA Champions League live und die Highlights auf Abruf! | ANZEIGE

Doch fast im Gegenzug fiel die Führung für den BVB. Der starke Hazard bekam nach einem Fehlpass von Lars Stindl den Ball im Strafraum, ließ mit einem Hackentrick gleich drei Gladbacher Abwehrspieler ins Leere laufen und vollendete mit einem schönen Linksschuss zum 1:0.

Beide Teams lauerten weiter auf Fehler des Gegners und lieferten sich heftige Zweikämpfe - die besseren Chancen hatten die Gastgeber, vor allem, wenn sie ihre Umschaltsituationen gut ausspielten. Sowohl Rami Bensebaini (16.) als auch Alassane Plea (40.) trafen aber nicht zum Ausgleich.

Jetzt das aktuelle Trikot von Borussia Dortmund bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Zudem hatten die Gladbacher Pech, dass Innenverteidiger Denis Zakaria nach einem Zusammenprall mit dem eigenen Torhüter Yann Sommer verletzt ausgewechselt werden musste.

Fohlen kommen besser aus der Pause - Joker Sancho sticht

Wie schon in der ersten Halbzeit starteten die Gladbacher auch in die zweiten 45 Minuten besser. Nach einer Ecke und Kopfballvorlage von Plea traf Stindl aus kurzer Distanz zum verdienten Ausgleich.

Intuitiv und blitzschnell: Die neue SPORT1-App ist da! JETZT kostenlos herunterladen in Apples App Store (iOS) und im Google Play Store (Android)

Es dauerte bis Mitte der zweiten Halbzeit, bis der BVB mal wieder gefährlich wurde. Sommer hielt einen Kopfball von Hazard zunächst stark (64.), doch dann war Hakimi zur Stelle.

Jetzt das aktuelle Trikot von Borussia Mönchengladbach bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Die Spiel wurde hitziger, bei einer Rudelbildung musste Favre auf dem Platz als Schlichter auftreten. Kurz darauf verpasste der eingewechselte Sancho bei einem Pfostentreffer die mögliche Vorentscheidung (79.).

Auf der Gegenseite vergab Breel Embolo den Ausgleich freistehend aus fünf Metern (80.).