Die englische Premier League plant als erste große europäische Fußball-Liga mit einem möglichen Saisonende nach dem 30. Juni.

Das würde den internationalen Transfermarkt massiv ins Wanken bringen. "Dieser Sommer wird unlustig", sagte Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund dem kicker, der Bundesligist hat wegen der vielen Unwägbarkeiten all seine Transferaktivitäten auf Eis gelegt.

FIFA muss handeln, 109 Bundesliga-Profis betroffen

Die FIFA diskutiert aktuell mögliche Änderungen am Transfersystem, laut dem renommierten Arbeitsrechtler Johan-Michel Menke muss der Weltverband "so schnell wie möglich handeln". Der Grund: Wenn die Ligen ihre Saison verlängern, könnten viele Spieler arbeitsrechtlich mitten in der (ausgedehnten) Spielzeit schon weg sein, weil ihre Verträge ab 1. Juli nicht mehr gelten.

Wie groß das Problem ist, zeigt ein Blick auf die Bundesliga. Bei den 18 Erstligaklubs laufen die Verträge von 109 (!) Spielern aus - damit ist mehr als jeder fünfte Profi betroffen, darunter Top-Stars wie Philippe Coutinho (Leihende) oder Mario Götze. In der 2. Liga ist das sogar bei 138 Spielern und damit bei mehr als jedem vierten der Fall.

Eine Übersicht über die auslaufenden Verträge in der Bundesliga:



Bayern München (3 Profis)

Philippe Coutinho, Alvaro Odriozola, Ivan Perisic (alle Leihende)

Borussia Dortmund (4)

Mario Götze, Achraf Hakimi (Leihende), Eric Oelschlägel, Lukasz Piszczek

RB Leipzig (3)

Angelino, Ethan Ampadu, Patrik Schick (alle Leihende)

Borussia Mönchengladbach (6)

Max Grün, Fabian Johnson, Torben Müsel, Raffael, Tobias Strobl, Oscar Wendt

Bayer Leverkusen (4)

Charles Aranguiz, Niklas Lomb, Ramazan Özcan, Adrian Stanilewicz

Schalke 04 (6)

Timo Becker, Daniel Caligiuri, Michael Gregoritsch, Jonjoe Kenny (beide Leihende), Benjamin Stambouli, Jean-Clair Todibo (Leihende)

VfL Wolfsburg (3)

Ismail Azzaoui, Niklas Klinger, Robin Knoche

SC Freiburg (4)

Amir Abrashi, Janik Haberer, Florian Kath, Lukas Kübler

TSG Hoffenheim (3)

Michael Esser, Sebastian Rudy (Leihende), Alexander Stolz

1. FC Köln (4)

Thomas Kessler, Toni Leistner, Mark Uth (beide Leihende), Robert Voloder

Union Berlin (14)

Marius Bülter (Leihende), Jakob Busk, Christian Gentner, Rafal Gikiewicz, Florian Hübner, Felix Kroos, Yunus Malli (Leihende), Leo Oppermann, Michael Parensen, Sebastian Polter, Grischa Prömel, Ken Reichel, Keven Schlotterbeck (Leihende), Manuel Schmiedebach

Eintracht Frankfurt (6)

Sahverdi Cetin, Gelson Fernandes, Patrick Finger, Jonathan de Guzman, Makoto Hasebe, Marco Russ

Hertha BSC (7)

Alexander Esswein, Marko Grujic (Leihende), Vedad Ibisevic, Salomon Kalou, Thomas Kraft, Peter Pekarik, Marius Wolf (Leihende)

FC Augsburg (5)

Simon Asta, Tin Jedvaj (Leihende), Stephan Lichtsteiner, Maurice Malone, Felix Uduokhai (Leihende)

FSV Mainz 05 (5)

Taiwo Awoniyi (Leihende), Stefan Bell, Daniel Brosinski, Jeffrey Bruma (Leihende), Niklas Kölle

Fortuna Düsseldorf (17)

Kasim Adams, Aymen Barkok, Valon Berisha (alle Leihende), Adam Bodzek, Robin Bormuth, Diego Contento, Oliver Fink, Niko Gießelmann, Maduka Okoye, Michael Rensing, Zack Steffen (Leihende), Kevin Stöger, Steven Skrzybski (Leihende), Markus Suttner, Erik Thommy (Leihende), Tim Wiesner, Zanka (Leihende)

Werder Bremen (8)

Fin Bartels, Leonardo Bittencourt (Leihende), Ilia Gruev, Michael Lang (Leihende), Sebastian Langkamp, Nuri Sahin, Ömer Toprak, Kevin Vogt (beide Leihende)

SC Paderborn (7)

Leon Brüggemeier, Mohamed Dräger (Leihende), Klaus Gjasula, Gerrit Holtmann (Leihende), Uwe Hünemeier, Laurent Jans (Leihende), Ben Zolinski