Der FC Bayern liegt erneut im Clinch mit eigenen Fans.

Wie jetzt bekannt wurde, erteilte der Münchner Klub einem Anhänger der Fangruppierung Munich's Red Pride ein umfassendes Stadionverbot. Als Grund wurde die Beteiligung an einem vergleichsweise harmlosen Banner angeführt.

Gegen diese Maßnahme des FCB, die noch vor der aktuellen Bundesliga-Unterbrechung durch die Coronakrise ergriffen wurde, regt sich nun heftiger Widerstand aus den Reihen der eigenen Fans.

"Wenn sich die Verantwortlichen des FC Bayern zum Ziel gesetzt haben, den Spielraum, in dem Kurven ihrer Meinung nach kritisch sein dürfen, weiter zu beschränken, werden sie auf nicht gekannten Widerstand stoßen", kündigt die Gruppierung in einer Stellungnahme an: "Diese Farce wird nicht akzeptiert!"

Was war passiert?

"Bayern-Amateure gegen Montagsspiele"

Konkret geht es um ein Banner mit der Aufschrift "Bayern-Amateure gegen Montagsspiele", das bei der Drittliga-Partie des FC Bayern II gegen den Halleschen FC in Stadion an der Grünwalder Straße in München gehisst worden war.

Der Protest stieß den FCB-Verantwortlichen wenige Tage nach dem Eklat um Hopp-Schmähungen in Sinsheim offensichtlich übel auf.

Wegen der "nachweislichen Beteiligung bzgl. des unerlaubten Einbringens und Einsatzes" dieses Banners, heißt es in einem von Munich's Red Pride veröffentlichten Schreiben des FCB, wurde einem Fan ein unbefristetes Hausverbot ausgesprochen.

Und zwar sowohl für das Gründwalder-Stadion als auch die Allianz Arena, den FC-Bayern-Campus und das Trainingsgelände an der Säbener Straße.

Fan-Verdacht: Katar-Kritiker mundtot machen?

Eine drastische Maßnahme aus Sicht der Fangruppierung.

"So maßen sich Rummenigge und Dreesen an, die rote Linie so zu definieren, dass fortan jedes Spruchband und jede Zaunfahne unabhängig vom Inhalt zum örtlichen Stadionverbot führen kann", heißt es ihrer Stellungnahmem, in der außerdem von den "von Großmannssucht infizierten Funktionären" die Rede ist.

Auch die bekannte Fanvereinigung Club Nr. 12 meldete sich inzwischen zu Wort und kritisierte das Hausverbot scharf. "Der FC Bayern hat mit der Bestrafung eines einfachen Fans jedes Maß vermissen lassen", heißt es in deren Stellungnahme.

Zudem wird ein Verdacht geäußert: "Dass der FC Bayern dieses Spruchband zum Anlass nimmt, einen kritischen Fan, dessen Gruppe immer wieder das Katar-Engagement des Vereins kritisiert hat, mundtot zu machen. Dies kann nicht akzeptiert werden." Der Club Nr. 12 fordert den FC Bayern auf, das Hausverbot mit "sofortiger Wirkung zurückzunehmen".