Trainer Martin Schmidt vom FC Augsburg will seiner Mannschaft vor dem Spiel bei Bayern München nur sorgfältig ausgewählte Videosequenzen vorführen. (FC Bayern - FC Augsburg am Sonntag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Auf keinen Fall werde er "alle Tore zeigen, die sie in der Champions League geschossen haben, sonst wird der Respekt noch größer", sagte er am Freitag. Zugleich will es Schmidt auch nicht mit positiven Spielszenen aus dem 2:2 im Hinspiel übertreiben: "Wir werden da kein Motivationsvideo draus machen."

Schmidt: "Können ein Pünktchen abkratzen"

An der Rollenverteilung gibt es nach Meinung von Schmidt keinen Zweifel. "Wenn man die letzten zehn Spiele sieht, hat Bayern bis auf eines gegen Leipzig alle gewonnen", sagte er, betonte aber auch: "Trotzdem gibt es immer Möglichkeiten, um zu überraschen", Voraussetzung dafür sei ein "aggressives und energisches" Verteidigen.

"Mit etwas Glück und Zuversicht und mit viel Kampf und Leidenschaft können wir auch in München ein Pünktchen abkratzen", glaubt der Schweizer.

Nach nur vier Punkten in der Rückrunde weiß auch Schmidt, dass seine Mannschaft in den anstehenden Spielen gegen den FC Bayern, den VfL Wolfsburg und Schalke 04 dringend Zählbares braucht.

"Wir kommen jetzt in eine Phase, in der wir unbedingt punkten müssen", betonte er, sonst sei nochmal "tiefster Abstiegskampf" angesagt. In der Tabelle haben die Augsburger vor dem Spieltag noch ein Polster von sechs Punkten auf den Relegationsplatz.