Verbleib bei RB? Rose lässt Tür offen

Auch wenn er „solche Dinge“ grundsätzliche nicht kommentiere und sich in Leipzig grundsätzlich wohlfühle, ließ sich der RB-Coach ein Hintertürchen offen. „Wir müssen uns aber natürlich darüber unterhalten, wo wir hinwollen und wie geht es weiter. Gehen jetzt vielleicht wieder der ein oder andere Spieler?“

Rose über RB: „Wir brauchen eine Hierarchie...“

Wie die Leipziger Volkszeitung berichtet, soll der Trainer beim AC Mailand als möglicher Nachfolger von Stefano Pioli hoch im Kurs stehen. Auch wenn es eine Restchance auf einen Wechsel geben mag, scheint es so, als würde Rose seinen bis 2025 laufenden Vertrag in Leipzig erfüllen. „Ich gehe fest davon aus, dass ich nächstes Jahr Leipzig-Trainer bin.“ Nach der Saison will man sich über eine Vertragsverlängerung austauschen.