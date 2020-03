Der Abwehrspieler des FC Bayern München ist laut TV Oberfranken am Dienstagmorgen auf der A9 bei Selbitz in Fahrtrichtung München mit seinem Luxus-Sportwagen in eine Leitplanke gekracht.

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Ein Hagelschauer soll ihn überrascht haben. Der 31-Jährige verlor daraufhin auf der eisglatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen weißen Mercedes AMG. Das Auto kam auf der äußeren Leitplanke zum Stehen.

Anzeige

Laut Polizeibericht blieb der Nationalspieler unverletzt. Bei dem Unfall soll ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro entstanden sein.

Jerome Boateng fuhr mit Sommerreifen

Laut Informationen der Bild, soll sich Boateng zwar an das Tempo-Limit gehalten haben, aber mit Sommerreifen gefahren sein.

Dies hat dann wohl auch noch ein Nachspiel. Die Verkehrspolizei Hof bestätigte TV Oberfranken, dass der Fahrer des Unfallwagens eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung erhält.

Alle aktuellen Meldungen, Entwicklungen und Auswirkungen auf den Sport durch die Covid-19-Krise im Corona-Ticker!

Nach Bild-Informationen soll der Innenverteidiger auf dem Weg von einem Besuch bei seinem Sohn Jermar in der Nähe von Leipzig gewesen sein. Dem Kleinen ging es offenbar nicht gut.

Die Cyber-Trainingseinheit am Dienstagmorgen verpasste Boateng nach dem Crash. Am Sonntag und Montag hatten die Profis des deutschen Rekordmeisters trainingsfrei.