Der FC Bayern München eilt derzeit von Sieg um Sieg.

Die vergangenen fünf Pflichtspiele wurden gewonnen, am Dienstag zudem der Halbfinaleinzug im DFB-Pokal perfekt gemacht. Der Abstand auf den Tabellenzweiten der Bundesliga, RB Leipzig, ist auf vier Punkte angewachsen. Gegen den FC Augsburg soll der nächste Erfolg her. (Bundesliga: FC Bayern München - FC Augsburg, Sonntag 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Doch über die 6:0-Gala bei der TSG Hoffenheim sprach aufgrund der Fanproteste am vergangenen Wochenende kaum einer, vielmehr standen die Plakate gegen Dietmar Hopp und den DFB im Mittelpunkt.

In einem Statement kündigte die "Fanszene Deutschlands" an, die Praxis vom letzten Spieltag nicht einfach so hinnehmen und im Zweifel weiter Unterbrechungen und auch Abbrüche in Kauf zu nehmen. Wie wird Flicks Mannschaft reagieren, sollte es zu erneuten Protestaktionen kommen?

Wie steht es um die Verletztensituation? Sind Lucas Hernández und Jerôme Boateng wieder einsatzbereit? Trainer Hansi Flick stellt sich auf der Pressekonferenz den Fragen der Journalisten.

+++ Gibt es erneute Proteste? +++

Folgt nach dem Skandal-Spieltag vom vergangenen Wochenende jetzt die nächste Eskalationsstufe im Konflikt zwischen dem DFB und Teilen der aktiven Fanszene?

In einem Statement der "Fanszenen Deutschlands" - eines Zusammenschlusses deutscher Ultra-Gruppierungen - heißt es unter anderem: "Wir Fans werden die Praxis vom letzten Spieltag nicht einfach so hinnehmen und im Zweifel weiter Unterbrechungen und auch Abbrüche in Kauf nehmen."