Die Trainings-Pause beim FC Bayern hält aufgrund der Coronakrise weiter an.

Am Montag bekamen die Profis des deutschen Rekordmeisters die Information, dass auf Training an der Säbener Straße auch am Dienstag verzichtet wird.

Aufgrund der Absage des 26. Spieltags hat die Mannschaft von Cheftrainer Hansi Flick bereits seit Freitag frei – notgedrungen.

Bayern-Stars sollen Fitnesslevel halten

SPORT1 erfuhr: Um das Fitnesslevel zu halten, soll jeder Spieler am Dienstag im privaten Umfeld eine intensive Ausdauereinheit absolvieren – entweder mit einem Lauf im Freien oder auf einem Spinningrad. Die Fitnessdaten der Spieler werden mittels einer Laufuhr erfasst, sodass Bayerns Fitness-Chef Dr. Holger Broich nichts entgeht.

Alle aktuellen Meldungen, Entwicklungen und Auswirkungen auf den Sport durch die Covid-19-Krise im Corona-Ticker!

Heimat-Training für die Bayern-Profis!

Wie es für die Mannschaft im Detail weitergeht, soll am Dienstag entschieden werden.

Vieles spricht aber dafür, dass die FCB-Profis weiterhin individuell trainieren müssen. Sicherheitshalber hat sich Team-Managerin Kathleen Krüger bei den Spielern auch schon darüber informiert, welche Fitnessgeräte zu ihrem privaten Inventar gehören.

Rückkehr zu normalem Trainingsbetrieb offen

Der Ball in der Bundesliga wird vorerst jedenfalls nicht rollen. Am Montagnachmittag bestätigte DFL-Chef Christian Seifert, dass der Spielbetrieb in den beiden Bundesligen aufgrund der Coronakrise mindestens bis zum 2. April pausieren wird. "Der Beschluss bedeutet natürlich nicht, dass wir ab dem 3. April wieder spielen", ergänzte Seifert. Ende März soll die Lage erneut sondiert werden.

Unwahrscheinlich, dass bis dahin ein normaler Trainingsbetrieb stattfinden kann – auch nicht beim FC Bayern. Die 3. Liga setzt bis zum 30. April aus, das Trainingsgelände wird für die U23 komplett geschlossen.

Präsident Herbert Hainer sagte am Montag im Interview auf der Klub-Webseite: "Wir unternehmen natürlich alles, um die Spieler und ihre Familien zu schützen. Die Gesundheit ist das wichtigste Gebot."