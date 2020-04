Einmal Fußballer, immer Fußballer. Arjen Robben hat in den vergangenen Monaten immer wieder mal an ein Comeback gedacht.

"Natürlich juckt es ab und zu noch in den Füßen, das bleibt wahrscheinlich immer so", erklärte die Bayern-Ikone nun im Podcast des deutschen Rekordmeisters. Der 36 Jahre alte frühere Flügelflitzer räumte ein: "Am Anfang habe ich den Fußball gar nicht vermisst."

Dann jedoch seien ihm immer wieder mal Gedanken über eine Rückkehr auf den Platz aufgekommen.

"'Hey, vielleicht möchte ich doch noch mal ein bisschen spielen. Ab und zu habe ich schon noch dieses Gefühl", fügte Robben an. "Ich bin eben Sportler."

Robben in guter Fitness

Körperlich sieht sich der Niederländer in ziemlich fittem Zustand. Kürzlich hatte Robben auch an einem Cybertraining mit seinen früheren Teamkollegen teilgenommen.

Aktuell bereitet er sich auf seinen ersten Marathonstart vor, im vergangenen Sommer nahm er auch an der Groningen Swim Challenge teil, schwamm dabei acht Kilometer.

Zuletzt habe er Padel-Tennis für sich entdeckt. "Ich muss einfach Sport machen. Das ist drin – und das kriegst du nicht mehr raus", sagte Robben.

Nach seinem Karriereende im Sommer hat der einstige Offensivmann die Bayern aber nicht mehr so komplett im Fokus. "Ich habe viele Spiele verpasst, ich war einfach beschäftigt. Nie habe ich privat etwas planen können, jetzt schon."

Robben ohne konkrete Pläne

Für die Bayern bestritt Robben 309 Pflichtspiele, in denen er 144 Tore erzielte und 101 Treffer vorbereitete. Neben acht Meisterschaften und fünf Pokalsiegen gewann er 2013 die Champions League – Robben selbst erzielte im Finale gegen Borussia Dortmund kurz vor Schluss das 2:1-Siegtor.

Beruflich hält sich Robben derzeit alles offen, ohne dabei klare Pläne zu verfolgen: "Konkret habe ich nichts im Kopf", sagt der 36-Jährige dazu.

Ob es am Ende vielleicht doch noch eine Rückkehr nach München gibt?