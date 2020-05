Die DFL weitet ihre Zusammenarbeit mit Amazon aus.

Wie die Deutsche Fußball-Liga mitteilte, wird der Streamingdienst Amazon Prime in der laufenden Saison weitere Spiele der Bundesliga sowie die Relegation übertragen.

"Konkret betrifft dies in der Bundesliga alle weiteren Spiele freitags und montags sowie sonntags um 13:30 Uhr und in den 'Englischen Wochen' die Spiele mittwochs um 18.30 Uhr", heißt es in der Ankündigung.

Auch Relegation auf Amazon Prime

Darüber hinaus werde der Streaming-Zweig des Versandhändlers die Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga sowie die zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga live zeigen.

Amazon Prime hatte bereits das erste Montagsspiel nach der Corona-Pause zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen übertragen.

Das nächste Spiel, das live gestreamt wird, ist die Partie von RB Leipzig gegen Hertha BSC am heutigen Mittwoch ab 18.30 Uhr.