Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Bundesliga hat international für viel Aufsehen gesorgt. Dabei widmeten sich ausländische Medien zuerst der Frage: Ist das noch Fußball wie zuvor? SPORT1 hat internationale Pressestimmen zusammengefasst:

ENGLAND:

Mail on Sunday: Es mag nicht der Fußball gewesen sein, wie wir ihn kennen. Aber immerhin war da etwas. Manchmal sah es merkwürdig aus und hörte sich auch so an. Das Revierderby war ein Spiel, dass aus finanziellen Gründen gespielt wurde, nicht aus Liebe. Traurigerweise ist so etwas das Beste, auf das wir hoffen dürfen, bis die Welt wieder ein sichererer Ort ist. Ob das alles für die Spieler ungefährlich ist, bleibt ein wunder Punkt. Lasst uns ehrlich sein: Die 22 Spieler, die die Partie in Dortmund begannen, waren hochbezahlte Versuchskaninchen. Trotzdem fühlte es sich an, als sei ein alter Freund wieder da. Nur ist er ganz anders als vorher.

The Sun: Der Fußball kämpft sich gegen Corona zurück, die Bundesliga hat den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Und einige wohlbekannte große Namen sorgten gleich wieder für die Schlagzeilen, als Sportfans auf der ganzen Welt sich wieder über Liveaction freuten. Bei BT Sports, das die englischen Liverechte an der Bundesliga besitzt, ging aufgrund des hohen Andrangs sogar die App in die Knie. Dennoch war das Spiel als solches sehr verändert.

Anzeige

Der CHECK24 Doppelpass mit FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

The Guardian: Unheimliche Stille hallt durch die Stadien, als Deutschland seinen Fußball in die neue Abnormalität nötigt. Es hat hier Unterstützung für diese Industrie gegeben. Am Ende war es nicht zu schwierig abzusehen, wie Fernsehfußball als eine funktionierende Einheit aus der Krise wieder auftauchen würde: Kein Spucken, keine Umarmungen, keine Fans, keine Geräusche außer dem Echo von Traineranweisungen, das sich anhörte, als werde in der Wohnung über einem jemand mit Waterboarding gefoltert.

SPANIEN:

Marca: Die Bundesliga hat der Welt den Fußball während der Pandemie gezeigt. Das Coronavirus hat in den Sicherheitsvorschriften einige Neuigkeiten mit sich gebracht, in manchen Fällen waren diese auch befremdend. So fragte sich nicht nur der kolumbianische Torjäger Radamel Falcao: "Gibt es einen Grund, warum eine Umarmung beim Torjubel nicht erlaubt ist? Während des Spiels sind wir dauerhaft in direktem Kontakt, bei einer Ecke hängen die Verteidiger an dir dran, in der Mauer stehen wir alle gleich nebeneinander."

ITALIEN:

Gazzetta dello Sport: SMS aus Deutschland: Es ist echter Fußball! Das gibt auch uns einen Schub. Die Deutschen können auch in der Zeit des Coronavirus schnelle und qualitativ hochwertige Spiele trainieren und produzieren. Die Bundesliga hat wieder stark angefangen.