Borussia Dortmund hat im Kampf um Platz 2 in der Bundesliga einen Rückschlag kassiert.

Der BVB verlor im eigenen Stadion nach enttäuschender Leistung verdient mit 0:2 (0:1) gegen den FSV Mainz 05 (Service: ERGEBNISSE der Bundesliga).

Die Niederlage hätte durchaus noch höher ausfallen können, die Rheinhessen vergaben weitere gute Möglichkeiten.

Dortmund steht trotzdem noch drei Zähler vor Leipzig, weil sich die Mannschaft von Julian Nagelsmann nach 2:0-Führung mit einem 2:2 gegen Düsseldorf begnügen musste (Service: TABELLE der Bundesliga).

Für die Champions League war der BVB bereits vor der Partie sicher qualifiziert. Am kommenden Spieltag treffen sich beide Teams zum direkten Duell um Platz zwei.

Mainz hat Klassenerhalt fast sicher

Bei den Mainzern, die auch im vierten Auswärtsspiel nach der Corona-Pause unbesiegt blieben, herrschte dagegen nach dem überraschenden Coup große Erleichterung.

Denn bei fünf Punkten Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsrang und sechs auf Werder Bremen auf Rang 17 steht Mainz bei nur zwei ausbleibenden Partien vor der Rettung. Am Samstag steht das Aufeinandertreffen mit Bremen an.

"Die Geschlossenheit war der Schlüssel. Wir haben gesagt, wie müssen effektiv sein. Und wenn man dann die erste Chance nutzt, dann steigt der Glaube", sagte ein erleichterter FSV-Sportvorstand Rouven Schröder bei Sky.

Kapitän Danny Latza schwörte die Mannschaft, die neun Kilometer mehr lief als der BVB, nach dem Spiel im Kreis nochmal ein.

Reyna fehlte krank

BVB-Coach Lucien Favre musste kurzfristig auf Manuel Akanji (Wadenprobleme) und Jungstar Giovanni Reyna (bakterieller Infekt) verzichten. Da der BVB ohnehin zahlreiche Ausfälle zu beklagen hat, saßen unter anderem die Nachwuchsspieler Marco Rente, Taylan Duman und Alaa Bakir auf der Bank.

Diese sahen zunächst eine bemühte, aber ideenlose Dortmunder Mannschaft. Einzig der schnelle Achraf Hakimi sorgte mit seinen Vorstößen über die rechte Seite für Gefahr.

Gegen die dicht gestaffelte Gäste-Abwehr fand der Vizemeister im ersten Durchgang aber kaum ein Mittel. Zu wenig Tempo, zu wenig Präzision - wie schon beim glücklichen Last-Minute-Sieg in Düsseldorf präsentierte sich der BVB von seiner Bestform weit entfernt.

Youngster mit erstem Bundesliga-Tor

Mainz kämpfte, Mainz rannte und Mainz konterte. Burkhardt verstolperte zunächst noch in aussichtsreicher Position (28.), fünf Minuten später machte es der 19-Jährige besser. Burkardt köpfte die Gäste nach toller Flanke von Ridle Baku in der 33. Minute mit seinem ersten Bundesligator in Führung.

Die Gastgeber antworteten auf den Rückstand mit ihrer besten Chance. Doch Nationalspieler Emre Can scheiterte mit seinem Kopfball aus kurzer Distanz an FSV-Torhüter Florian Müller (35.). Abwehrchef Mats Hummels versuchte seine Mitspieler aufzuwecken. "Unser Pressing ist Alibi", brüllte der Weltmeister von 2014 nach einem erneuten Mainzer Konter über den Platz. Er nahm die Mannschaft in die Pflicht - das half aber nicht.

Denn Jean-Philippe Mateta erhöhte in der 49. Minute vom Elfmeterpunkt. Zuvor hatte Roman Bürki einen Schuss von Pierre Kunde nur nach vorne abprallen lassen, Lukasz Piszczek brachte Danny Latza zu Fall (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker).

Am Ende hatte Raphael Guerreiro noch Glück, als er mit Gelb davonkam, nachdem er Latza ins Gesicht gefasst hatte. Wenig später wurde der gelbvorbelastete Portugiese ausgewechselt und nahm erst gar nicht auf seinem Sitz draußen Platz.

Stattdessen setzte sich Guerreiro auf die Treppe und schaute bedröppelt zu. Auch Jadon Sancho war nach seiner Auswechslung und der Dortmunder Leistung bedient und lief schnurstracks nach Schlusspfiff in die Kabine.

Das machte auch der Rest des Teams, abgesehen von Thorgan Hazard und Roman Bürki, die Interviews erledigen mussten.

Worte der BVB-Bosse verpuffen

Die Bosse des BVB hatten vor der Partie noch an die Profis appelliert.

"Für uns ist es schon ein Unterschied, ob wir als Zweiter oder Vierter einlaufen", sagte Michael Zorc: "Es geht da um TV-Gelder, es geht aber auch um Prestige. Wir wollen untermauern, dass wir die Nummer zwei im deutschen Fußball sind."

Lizenzspielerchef Sebastian Kehl ergänzte: "Unsere neue Zielsetzung ist klar: Wir möchten nun erneut die zweitbeste Mannschaft in Deutschland werden. Das können und wollen wir unbedingt erreichen, und das ist auch der Anspruch von Borussia Dortmund. Jeder ist gefordert, in den letzten drei Spielen für dieses Ziel noch einmal alles zu geben."

Von den Hoffnungen der Verantwortlichen war auf dem Platz trotz klarer Ballbesitzvorteile wenig zu sehen.

mit Sport-Informations-Dienst (SID)