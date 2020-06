Das BVB-Heimspiel gegen Mainz 05 verfolgt Gio Reyna aktuell vom TV aus. (Bundesliga: Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 im LIVETICKER)

Der 17 Jahre alte Shooting-Star hat sich Klub-Angaben zufolge einen bakteriellen Infekt eingefangen. Die Bild berichtete gar von einem Covid-19-Verdacht, den der BVB aber vehement dementierte. "Es gab bei keinem unserer Spieler zu keinem Zeitpunkt einen Corona-Verdacht", teilte ein Klub-Sprecher mit.

SPORT1 erfuhr: Am Morgen nach dem Düsseldorf-Spiel (1:0) klagte Reyna über grippeähnliche Symptome wie Fieber und Gliederschmerzen. In der Nacht von Sonntag auf Montag musste sich der US-Amerikaner sogar übergeben. Der BVB ordnete sofort einen Corona-Test an – die Ergebnisse fielen negativ aus. Trotzdem steht Reyna gegen Mainz nicht im Kader.

Auch Pherai erkrankt

Lucien Favre sagte vor dem Mainz-Spiel bei Sky: "Gio hat einen bakteriellen Infekt. Er hat heute morgen trotzdem trainiert. Er wird morgen im Training sein." Sonst stecke nichts dahinter, versicherte der Schweizer mit Nachdruck. "Absolut nicht!"

Corona-Wirbel um Gio Reyna!

Nach SPORT1-Informationen ist auch Immanuel Pherai krank, steht deshalb im Vergleich zu den letzten beiden Partien gegen Hertha und in Düsseldorf ebenfalls nicht im Kader. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler wohnt derzeit im gleichen Haus wie Reyna und zog sich der Vorsicht halber sogar ins Hotel zurück.

Bitter für Reyna, schließlich hätte der Mittelfeldspieler (bislang nur 13 Kurzeinsätze) gegen Mainz erstmals in einem Bundesliga-Spiel in der Startelf gestanden.

Favre lobte sein Juwel unter der Woche: "Gio ist ein riesiges Talent, er kann fast alles machen. Er versteht Fußball, offensiv wie defensiv. Das ist fantastisch."