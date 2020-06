Nächster Rückschlag für Thiago.

Der Mittelfeld-Star des FC Bayern München musste an der Leiste operiert werden und fällt damit für drei Wochen aus. Das sagte Cheftrainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz zum Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. (Bundesliga: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach, Sa., ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Thiago bleibt das Pech treu

Damit fehlt der Spanier für den Rest der Bundesliga-Saison. "Er hatte schon länger Probleme", erklärte Flick. "Wir haben uns dazu entschieden, das jetzt zu machen. Eventuell ist er für das Pokalfinale wieder einsatzfähig." Der Rekordmeister trifft im Finale am 4. Juli in Berlin auf Bayer Leverkusen.

Thiago bleibt somit das Pech treu. Zuletzt hatte er in der Liga gerade erst sein Comeback nach hartnäckigen Adduktorenproblemen sein Comeback gefeiert.

Bayern winkt Verstärkung aus Lazarett

Immerhin gibt es auch gute Nachrichten für die Bayern. Ein verletztes Trio könnte schon bald auf den Rasen zurückkehren.

"Niklas Süle und Philippe Coutinho werden nächste Woche zumindest mal ein bisschen reinschnuppern ins Mannschaftstraining. Wir brauchen noch mal zwei Tests in dem gleichen Labor in Augsburg, das uns zugeteilt ist. Sie haben heute den ersten Test gemacht, werden Montag den zweiten Test machen. Wenn dann alles gut läuft, werden sie nächste Woche nach dem Spiel gegen Bremen mit der Mannschaft trainieren können. Wir werden sie einbinden und dann schauen wir wie es weitergeht. Im Moment sieht es bei den beiden so aus, dass sie relativ schnell dabei sein können", sagte Flick.

Bei Corentin Tolisso sei auch alles "im Grünen Bereich." Der Franzose fehlt aktuell noch wegen einer Operation am Knöchel. Flick plant schon weiter: "Wir hoffen, dass wir spätestens zur Champions League alle wieder an Board haben."