Ende Januar wurde Friedhelm Funkel von Fortuna Düsseldorf beurlaubt. Zu diesem Zeitpunkt lag die Fortuna mit 15 Punkten aus 19 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz.

Auf ihn folgte Uwe Rösler - doch auch er konnte den Abstieg nicht verhindern. Durch eine 0:3-Niederlage bei Union Union und den gleichzeitigen 6:1-Sieg von Werder Bremen gegen den 1. FC Köln muss Düsseldorf den Gang in die 2. Bundesliga antreten.

Funkel fieberte am letzten Spieltag am heimischen TV-Gerät mit seinem Ex-Klub mit. All sein Zittern und Hoffen war vergebens.

Anzeige

"Die nächsten Tage wird es mir nicht gut gehen, weil ich das Gefühl habe, dass dieser Abstieg absolut vermeidbar war. Es ist sehr, sehr traurig, vor allem für die vielen Fans", sagte der 66-Jährige nach der Partie der Bild.

Daran, dass sich bei einem Klassenerhalt der Fortuna sein noch gültiger Vertrag automatisch um eine weitere Saison verlängert hätte und ihm dadurch laut Bild 500.000 Euro auf dem Konto fehlen werden, habe er in der bitteren Situation für die Fortuna nie gedacht. "Das war null Prozent Ansporn für mich, da ans Geld zu denken. Mir geht es jetzt nur um die Mannschaft und das Trainerteam, das mit mir zusammengearbeitet hat", betonte Funkel.

Der CHECK24 Doppelpass mit BVB-Boss Hans-Joachim Watzke am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Den Düsseldorfern stehen nun arbeitsintensive Wochen bevor. Gleich 17 Verträge laufen aus, der Verbleib von Leistungsträgern wie Abwehrspieler Kaan Ayhan ist durch den sechsten Abstieg der Klubgeschichte unsicherer denn je. "Jetzt müssen kluge Entscheidungen getroffen werden", forderte Funkel daher.